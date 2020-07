Vielfältige Unterwasserwelt

Tauchlehrer Ernest Turnschek gibt Tipps und Tricks für das Verhalten unter Wasser.

Laut Ernest Turnschek gibt es zwei Plätze, die jeder Taucher gesehen haben muss: das Rote Meer und den Weissensee. Turnschek, Inhaber der beiden Tauchschulen Tauchsport Yachtdiver Weissensee, ist seit über 30 Jahren vom Tauchen fasziniert. Das Rote Meer beherbergt eine unglaubliche Vielfalt an Unterwasserlebewesen, der Weissensee dagegen gilt mit fünfzehn Metern Sichtweite als reinster Badesee der Alpen. Alles begann 1989: Im Rahmen eines UNO-Auslandseinsatzes machte Turnschek mit der Stabskompanie des österreichischen Bundesheeres einen Tauchkurs - ein Vizeleutnant hatte damals in Zypern eine Tauchschule gegründet. Über die Jahre machte der Kärntner sämtliche Tauchspezialkurse, die man machen kann. Er war auf Saison in Thailand, Kroatien und Ägypten, tauchte sogar in Schottland nach Schiffswracks. "Da gibt es nämlich den größen Wrackfriedhof der Welt", erzählt Turnschek.

Immer zu zweit tauchen

Was fasziniert Turnschek besonders am Tauchen? "Du schwebst quasi im Wasser, kannst Flora und Fauna unter Wasser kennenlernen. Du bist nur auf dich fokussiert. Unter Wasser wirst du zum Beispiel nie über eine Rechnung nachdenken", so Turnschek, der ergänzt: "Wenn du mit Fischschwärmen unterwegs bist und die ganze Farbenvielfalt siehst, traust du deinen eigenen Augen kaum. Es gibt Unterwasserwälder, kleine Canyons und Meeresgrotten und vieles mehr." Wichtig: Man sollte nie allein, sondern immer mit einem Partner tauchen. "Vor dem Tauchgang muss immer die Ausrüstung geprüft werden." Eine Ausrüstung kann man sich bei den Tauchschulen ausborgen - hier bekommt man auch die Flaschen ausgehängt bzw. kann diese befüllen lassen. Zur Standardausrüstung zählen Maske, Schnorchel, Flossen, ein Kälteschutz, Sicherheitsweste und eine Tauchflasche mit Atemregler. Die Grenze für Sporttaucher liegt in der Regel bei 30 Metern, in Ausnahmefällen bei 40 Metern. Aufgrund des Coronavirus wird derzeit nur in Kleingruppen getaucht. Die theoretische Ausbildung erfolgt über E-Learning und dauert acht bis neun Tage. Der Antritt für die Ausbildung zum Tauchlehrer ist zwar früher möglich, ist aber laut dem Experten erst nach zwei Jahren wirklich sinnvoll.

