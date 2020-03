Vorschläge für den Gourmetkalender - Köstliche Termine im Frühling

Eine Auswahl spannender Gourmet Events in Österreich und bei den Nachbarn.

Innviertel

noch bis 31. März

"Biermärz" - das sind knapp 80 unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema Bier.

www.biermaerz.at

Tarvis

6. bis 8. März

Die Festa del Cioccolato auf dem Hauptplatz versüßt das ganze Wochenende.

www.turismofvg.it

Lignano Sabbiadoro

7. und 8. März

Die Festa delle Cape eröffnet mit Fisch- und Muschelspezialitäten den Adria-Frühling.

www.lignano.it

Wachau

19. März bis 2. April

Das wachau GOURMETfestival: kulinarischer Auftakt des Weinfrühlings und Treffen der Spitzengastronomie.

www.wachau-gourmet-festival.at

Gamlitz

20. bis 22. März

Bei der FrühlingsWEINkost auf Schloss Gamlitz werden die neuen Jahrgänge präsentiert, dazu gereifte Lagenweine und Winzersekte.

www.suedsteiermark.com

Triest

20. bis 22. März

Bei der Fachmesse in der Hafenstation von Triest dreht sich alles um das Olivenöl.

www.oliocapitale.it

Hinterstoder

21. März

Sechs Locations, ein Skigebiet: Tickets für das erste "Genussgipfeln" gibt's mit oder ohne Tagesskipass.

www.hiwu.at

Traunsee

27. März bis 27. April

Beim Wirtshausfestival FELIX von Kochgenie Lukas Nagl wird rund um den Traunsee aufgekocht, diskutiert, Neues probiert.

www.wirtshausfestival.at

Hustopeče

27. bis 29. März

Der größte Mandelgarten Mitteleuropas blüht: ein Grund für das mährische Mandel- und Weinfest.

www.slavnosti-mandloni.cz

Kirchberg am Wagram

28. März

Bei der New Vino Wagram in der Wagramhalle dreht sich alles um die neuen Weine der regionalen Winzer.

www.newvino-wagram.com

Laibach

28. bis 30. März

Der European Food Summit macht Sloweniens Hauptstadt zum internationalen Gastro-Hotspot. Schwerpunkt: die Zukunft unserer Speisen.

www.foodsummit.eu/en/

Muralto im Tessin

29. März

Am Seeufer findet die Sagra del Pesce, das Fischfest, statt, veranstaltet vom Verband der Fischer von Sant'Andrea, mit viel Kulinarik und Angelwettbewerb.

www.muralto.ch

Bleiburg

29. März

Beim Bleiburger Schinkenfest am Hauptplatz der Kärntner Grenzstadt wird der Schinkenkaiser gekürt.

veranstaltungen.kaernten.at

Insel Cres

April

An den Lammfleisch- und Olivenöl-Tagen kredenzen alle Restaurants der Insel Cres im Kvarner Gerichte rund um Lammfleisch und das berühmte Olivenöl.

www.tzg-cres.hr/de/

Orth an der Donau

4. bis 5. April

Die Orther Bärlauchtage im Nationalparkzentrum feiern das aromatische Frühlingsgrün in den Donauauen.

www.orth.at

Heidenreichstein

4. bis 5. April

Mit Eröffnungsfest und Ostermarkt startet die Waldviertler Käsemacherwelt in die Sommersaison.

www.kaesemacher.at

Turrach

6. bis 9. April

Slope Food Festival heißt der kulinarische Winterausklang auf der Turrach zwischen Kärnten und der Steiermark mit stylishen Food Trucks - zum Chillen und Genießen.

www.turracherhoehe.at

Fügen-Kaltenbach

10. bis 12. April

Das Alpicon-Festival in der Skiregion Hochzillertal-Hochfügen punktet mit Festschmaus und Weinkeller auf 2400 Metern.

www.best-of-zillertal.at

Lovran

11. bis 30. April

Zum 20. Mal feiert in Lovran das Festival šparuga den frischen Wildspargel.

www.tz-lovran.hr/kalendar.html

Zürich

16. bis 18. April

300 Biere von über 35 Brauereien aus aller Welt bietet das Zürich Bier Festival, dazu Workshops und Livemusik.

www.probier.ch

Šmartno

18. April

Beim Festival Brda & Vino im slowenischen Collio verwandelt sich das mittelalterliche Städtchen in eine Genussmeile mit Livemusik.

www.brda.si

Weinviertel

18. und 19. April

Bei der Weintour Weinviertel öffnen rund 250 Weinstraßen-Winzer von 10.00 bis 19.00 Uhr ihre Pforten.

www.weintour.at

Izola

24. April

Beim Orange Wine Festival an Sloweniens Adria geht's um die vierte Weinfarbe.

www.orangewinefestival.si

Wörthersee

24. April bis 3. Mai

Beim See-Ess-Spiele Kulinarik Festival präsentieren 15 Toprestaurants und Hotels rund um den See Köstliches.

www.see-ess-spiele.com

Resia

25. April und 1. Mai

In der friulanischen Knoblauch-Hochburg geht es bei "Aglio e Capretto" um die würzige Knolle und das Zicklein.

www.resianet.org

Roggenreith

1. Mai

Beim Tag der offenen Tür finden von 10 bis 17 Uhr gratis geführte Touren durch die erste Whiskydestillerie Österreichs statt, mit anschließendem Open Tasting.

www.whiskyerlebniswelt.at

Lavanttal

2. bis 3. Mai

Bei der Mostbarkeiten-Messe im Zogglhof bei St. Paul präsentieren Obstproduzenten aus dem Lavanttal und dem Alpe-Adria-Raum ihre Produkte.

www.mostbarkeiten.at

Weitensfeld

2. bis 3. Mai

Im Mittelpunkt des Gurktaler Speckkirchtags steht der berühmte Gurktaler luftgeselchte Schinken.

www.luftgeselchter.at

Kötschach-Mauthen

9. Mai

Bei den Genussfestspielen in der Edelgreißlerei von Slow-Food-Pionier Herwig Ertl versammeln sich auch heuer wieder Spitzenproduzenten aus dem Alpe-Adria-Raum.

www.genussfestspiele.at

Montagnana

15. bis 26. Mai

Beim großen Prosciuttofest bei Padova geht es um den feinen, herkunftsgeschützten Schinken aus dem Veneto, mit Verkostungen und Gourmetmenüs.

www.festadelprosciuttoamontagnana.it

Quelle: SN