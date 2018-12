Weihnachten, Silvester und Ballsaison: Make-up für magische Momente

Wie immer das Jahr 2018 war auch gewesen ist - sein Ende wird prächtig werden. Dafür sorgen die Holiday-Looks großer Kosmetikmarken.

Nicht viele Kosmetikmarken leisten sich noch den Luxus, spezielle Make-up-Kollektionen für das Jahresende, seine Feste und für die Ballsaison zu kreieren. Zu den verlässlichen Partnern, wenn es darum geht, Schönheit und Eleganz zu zelebrieren und einen besonderen Anlass zu veredeln, gehören Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lancôme und Guerlain.



Anzeige

Midnight Wish von Christian Dior

Festlich und elegant präsentiert sich "Midnight Wish" von Christian Dior. Make-up-Chef Peter Philips holt für diesen Look die Sterne vom Himmel. Mittel zum Zweck sind Blush in noblem Gold, Lidschattenharmonien - eine Variation aus warmen, goldenen Nuancen (Braun, Platingold und kühles Marron Glacé) und eine mit strahlenden Silbertönen (Silber, Aschegrau, Taupe und mondhelles Platin) - in verschiedenen Texturen sowie verschiedene Nuancen von Rot für die Lippen.



Collection Libre Maximalisme de Chanel

Ins Zentrum ihrer diesjährigen Collection Libre namens "Maximalisme de Chanel" stellt die grandiose Lucia Pica einen goldenen Löwen, den liebsten Talisman von Gabrielle Chanel. Kunstvoll wurde er in den zartgoldenen Highlighter für das Gesicht, "Le Lion de Chanel", eingeprägt. Zusätzlich schmückt das Relief des Wappentieres vier "Ombre Première" Lidschatten, die mit ihren faszinierenden Glanzreflexen an die Patina edler Metalle erinnern. Als Kunstwerk präsentiert sich die Lippenpalette "La Palette Caractère": die Lackschatulle mit einem Innenleben aus mattgoldenem Metall birgt fünf Rottöne von kräftigem Orange, über klassisches Kirschrot bis hin zu dunklem Rouge Noir in seidenzarten bis matten Texturen. Mit dem ikonischen "N°5" wird die Rouge Allure Velvet-Lippenstiftreihe zusätzlich um einen samtig-verführerischen Purpurton mit passend roter Hülse erweitert. Wer transparenten Glanz vorzieht, findet Rouge Coco Gloss-Varianten, die an flüssiges Metall erinnern, "Flaming Lips" und "Liquid Bronze".

Rot tragen übrigens nicht nur die Lippen, sondern auch Chanels berühmtester Duft. Erstmals seit der Kreation des Parfums im Jahr 1921 werden heuer die legendären Flakons des "Eau de Toilette N°5 L'Eau" und des "Eau de Parfum N°5" in rubinrotem Kristallglas präsentiert.



Gold Attraction von Yves Saint Laurent

"Gold? Eine Farbe mit hypnotischem Glanz, die das Licht auf einzigartige Weise widerspiegelt. Eine ikonische Farbe in der Geschichte von YSL Beauty", sagt Tom Pecheux, Global Beauty Director YSL Beauty. Seine erste Holiday-Kollektion besteht aus metallisch schimmernden Nuancen, die dem Gesicht raffinierte Dynamik und festlichen Schimmer verleihen. Starprodukt ist "Gold Attraction Edition", eine Palette in dramatischem Nachtschwarz, die ebenso exklusive wie universelle Farbtöne enthält. Ein vibrierender Korallenton oder kraftvolles Fuchsia zaubern Lebendigkeit auf die Wangen; ein natürlich schimmernder Highlighter stylt die Gesichtszüge. Matte Metallic-Töne schenken dem Blick geheimnisvolle Tiefe; drei pudrige Lidschatten schmücken die Augen mit unterschiedlichen Goldtönen. "Rouge Pur Couture", der ikonische Lippenstift, präsentiert sich in festlichem Schwarz mit goldenem Cassandre-Logo, ein Blush in feinem Bronze und Nagellacke in Gold und Burgunder-Pflaume runden den Look ab.



Happy Holidays Collection von Lancôme

Star des Holiday-Looks von Lancôme ist die "Palette Starlight Sparkle" mit exklusiven Nuancen aus der Feder von Lisa Eldridge. 13 hochpigmentierte Farbnuancen bedeuten unzählige Möglichkeiten, den Blick in den Mittelpunkt zu stellen. "Spielen Sie mit zwei matten Basis-Farben, ein helles Beige und ein tiefes Schwarz, metallischem Kupfer, flammendem Rot oder einem intensiven Grün und einem strahlendem Blau mit schwarzen, goldenen und silbernen Top Coats, die mit ultra-glitzernden Pailletten versehen sind", rät Make-up-Profi Eldrige. Für den perfekten Glow sorgt "La Rôse à poudrer lumière d'étoile", ein Puder in einem universellen Farbton. Und damit die Lippen auch nicht zu kurz kommen, gibt es die "Lip Art Palette L'Absolu Rouge" - und damit wieder zahlreiche Möglichkeiten für ein kreatives Lippenmake-up. Die Palette enthält zwei glitzernde Top Coats (Or und Argent) und sechs ikonische Farben von L'Absolu Rouge.



Holiday Collection von Guerlain

190 Jahre alt wurde das Haus Guerlain heuer. Die Weihnachtskollektion steht ganz in diesem Zeichen und bringt Guerlains ikonische Produkte im festlichen Look. Starprodukt ist die "Palette Electric Look", eine Harmonie von zehn Farbtönen von matt bis metallisch für die Augen und Wangen. "Météorites Electric Pearl" ist Licht in Puderform, um den Teint zu perfektionieren. Die subtile Harmonie aus Gold und Kupfer, Champagner und weißen perlen reflektiert das Licht und lässt es leuchten. Die Lippen tragen "Rouge G" und zwar in Electric Red, Electric Pink und Electric Copper.