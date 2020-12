Schaumwein ist der Klassiker, um auf die besonderen Momente des Lebens anzustoßen. Er macht sich auch exzellent als Speisenbegleiter. Drei Sommeliers zeigen, wie die Kombination gelingt.

Sekt ist ein wunderbarer Aperitif, perfekt zum Festtagsbrunch und ein Must, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Aber der Schäumer kann noch viel mehr. Auf Basis verschiedenster Rebsorten und Stufen der Sektpyramide (Klassik, Reserve und Große Reserve), von knochentrocken bis charmant restsüß gibt es mittlerweile eine schier unerschöpfliche Bandbreite aus allen Weinbaugebieten Österreichs. Dazu kommen spannende Produkte wie Pet Nat und Co. Es ist also ganz leicht, ein komplettes Menü mit Prickelndem zu begleiten. Sekt erfrischt zudem den Gaumen ...