Die alte heimische Sorte war nahezu verschwunden. Nun hat sich eine Gruppe Biowinzer der Rekultivierung des Roten Veltliners verschrieben.

Sie ist eine Diva. Das macht die Rebsorte unwiderstehlich, ist aber auch der Grund, warum sie in den vergangenen 50 Jahren zugunsten des Grünen Veltliners so gut wie aus allen heimischen Weingärten verschwunden ist. Mit ihm haben die Winzer ein einfacheres Leben. Er ist weniger kapriziös im Anbau und auch im Keller kommt man leichter mit ihm aus. "Bei uns war der Rote Veltliner aber immer wichtig, fast wie ein ganz besonderes Familienmitglied", sagt Josef Mantler, Juniorchef am Weingut Mantlerhof ...