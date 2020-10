Weißes Haar statt weißer Schleier - Hochzeit im Alter

Immer mehr Paare jenseits der 50 Jahre geben sich das Jawort. Eine Hochzeitsplanerin und ein Diakon kennen das Feuer, das auch spät noch ordentlich brennt.

"Wenn alte Scheunen brennen, dann brennen sie lichterloh", zitiert Jeannette Mang einen Schlager mit einem Lächeln. Die 39-Jährige ist Hochzeitsplanerin zwischen Salzburg, Wien, der Côte d'Azur und Südafrika. Den Unterschied zwischen jungen und älteren Paaren kennt sie nach zehn Jahren im Geschäft genau: "Während die einen eine komplett durchgestylte Feier planen, bei der der Vanilleton der Rosen exakt derselbe sein muss wie der Vanilleton der Servietten und das Blumen-Haarkränzchen der Braut farblich zu den Menükarten passt, legen die anderen Wert auf eine gediegene Feier mit weniger Äußerlichkeiten. Dafür wollen sie mit den Menschen anstoßen, die sie schon lange durch die wichtigen Zeiten im Leben begleiten", berichtet Mang. Dennoch seien sie mit Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache.

Jasagen im Mittelpunkt

Etwa zehn Prozent der Heiratswilligen, die zu ihr kommen, sind älter als 50 Jahre. Mit ihnen erlebe sie Feste, bei denen das Jasagen klar im Mittelpunkt steht. Statt 200 Gästen und mehr seien es merkbar weniger und auch die Bezeichnung des Hochzeitstags als "schönster Tag im Leben" sähen reifere Paare abgeklärter. Mang: "Sie wissen, dass ja nicht mehr viel kommen kann, wenn man den allerschönsten Tag schon mit der Eheschließung abgehakt hat. Da ist es einigen lieber, den Hochzeitstag als einen von mehreren ganz wunderbaren Tagen zu sehen, ihn aber nicht allzu sehr in den Himmel zu loben." Wer in der Sturm-und-Drang-Zeit romantischen Ansichten hinterherhetze, übersehe vielleicht das Schöne im Alltag.

Die Zahlen der Ehe 55 plus steigen

Ein Blick auf die Zahlen: 46.034 Frauen und Männer haben sich im vergangenen Jahr laut Statistik Austria das Jawort gegeben. Bei 69,5 Prozent der Eheschließungen war es für beide Partner die erste Ehe. Das mittlere Erstheiratsalter der Männer lag bei 33,0 Jahren, jenes der Frauen bei 30,8 Jahren. Beide Zahlen sind geringfügig höher als im Vorjahresvergleich (2018: Männer 32,8 und Frauen 30,6). Die Zahl der Menschen, die 55 Jahre oder älter sind und den Bund fürs Leben eingehen, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2000 waren es 260 Frauen, die sich mit über 60 Jahren trauten, vier Jahre später hat sich diese Zahl verdreifacht. Bei den Männern stiegen die Zahlen von 615 auf 1705.

Zusammen neu anfangen

In der Salzburger Pfarre Siezenheim ist Albert Hötzer Diakon. Er ist selbst Ehemann und erinnert sich gern an eine Trauung in einem Seniorenheim vor ein paar Jahren zurück. "Der Mann war in der Welt unterwegs und im Heim etwas verloren, weil ihm weit gereiste Gesprächspartner gefehlt haben. Doch dann kam eine neue Mitbewohnerin. Sie war früher als Deutschlehrerin in Afrika. Die beiden haben zusammengefunden und sich entschlossen, zu heiraten", sagt Hötzer. Der Bräutigam sei Witwer gewesen und die Braut habe das erste Mal geheiratet.

Wenn der Diakon die Paare vergleicht, die in seinen Pfarrhof kommen, dann sieht er vor allem die großen Erwartungen junger Leute. Was bringt die Zukunft, was hält das Leben bereit? Was alle Altersgruppen eine, sei das Thema Sehnsucht. "Dieses haben alle als große Überschrift. Oft ist eine unvorstellbare Emotionalität bei den Jüngeren da. Ältere haben auch Sehnsucht, sind aber getragen von großer Dankbarkeit", erklärt Hötzer. Gerade erfahrene Menschen hätten schon viel erlebt; noch einmal eine so entscheidende Person im Leben zu haben, hätten sie nicht mehr erwartet. "Dann erlebe ich oft eine tiefe, stille Verbundenheit und das Erkennen, dass es möglich ist, neu anzufangen." Das gelte auch dann, wenn beide Partner viel Geschichte mit in die neue Beziehung bringen. Hötzer: "Gerade wenn es Vorehen, also annullierte Ehen, gab, wissen beide, dass eine Liebe auch scheitern kann." Wenn Menschen die Erfahrung des Verlusts kennen und sich entschließen, sich doch noch einmal ganz auf einen Partner einzulassen und sich von ihm berührt fühlen zu lassen, löse das unvorstellbares Glück aus - "auch, weil man spürt, dass einen jemand ganz genau so annimmt, wie man eben ist".

An die Liebe glauben

Als verheirateter Mann und Diakon, der das ganze Jahr mit heiratswilligen Frauen und Männern zu tun hat, kennt Albert Hötzer den Effekt, den eine Hochzeit auf das Umfeld hat: "Wenn zwei wirklich Ja sagen zueinander, dann können auch andere Menschen wieder ein Stück an die Liebe glauben. Selbst wenn bei ihnen etwas verschüttgegangen ist." Darum seien so viele Mitfeiernde gerührt von diesen Festen der Liebe, erklärt er.

Dass die Liebe auch im fortgeschrittenen Alter noch einiges bewirken kann, weiß auch Hochzeitsplanerin Jeannette Mang aus eigener Erfahrung: "Mein Opa in Frankreich war zwei Mal verheiratet", erzählt sie. Nachdem auch seine zweite Frau verstorben war, tauschte er sein Zuhause gegen das Altersheim. Dort lernte er jedoch eine Dame kennen. "Die beiden haben geheiratet, sind aus dem Heim in ein Haus gezogen und haben einige Jahre vergnügt miteinander gelebt. Sie waren sich ein richtiger Jungbrunnen." Als die beiden ihren Haushalt nicht mehr führen konnten, wechselten sie ins betreute Wohnen. Gemeinsam, selbstverständlich.



Quelle: SN