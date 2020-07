Wenn das Adrenalin rauscht

Bungee-Jumping ist wohl einer der besten Wege, um sich einen ordentlichen Adrenalinkick zu holen. Der ehemalige Skispringer Rupert Hirner gilt in der Szene als Pionier.

Beim freien Fall wird Adrenalin ausgeschüttet und es werden Glückshormone freigesetzt. "Darum verspüren 95 Prozent der Bungee-Jumper nach dem Sprung ein absolutes Hochgefühl", sagt Rupert Hirner. Der Steirer ist heute Inhaber der Rupert Hirner Bungy Jumping GmbH, die unter anderem Sprünge von der Europabrücke in Tirol (192 Meter) und der Kölnbreinsperre im Maltatal (165 Meter, höchste Staumauer Österreichs) anbietet. Eigentlich begann Hirner als Skispringer, bevor er nach seinem Karriereende als Trainer des kanadischen Jugendnationalteams fungierte.

Mit einem Freund lernte er 1989 die Faszination des Bungee-Jumping kennen; sein erster Sprung in die Tiefe fand aus 42 Metern Höhe statt. Nachdem er nach Österreich zurückgekehrt war, verbrachte Hirner mit Freunden viel Zeit, um einen geeigneten Gummi für Bungeeseile zu finden. "Es gab ja kein Internet und keinen Mobilfunk, das waren ganz andere Zeiten. Wir haben uns ausgerechnet, wie lang das Seil sein muss, und über Monate hinweg daran getüftelt."

Die ersten Versuche gingen von der Brücke am Präbichl (110 Meter) über die Bühne; damals unter teils sehr skeptischen Blicken der Anrainer. Danach folgten Bungeesprünge im Schwarzl-Freizeitzentrum in der Nähe von Graz. "Wir haben dann auch geeignete Kräne gefunden, von denen man springen kann", erzählt Hirner. Unter dem Motto "Wir bringen die Europabrücke nach Wien" wurde mit dem Bundesheer der höchste Bungeekran der Welt mit einem 192-Meter-Sprung eingeweiht.

Mindestens 16 Jahre

Meistens gibt es beim Bungee-Jumping drei, seltener auch vier verschiedene Seiltypen. Der Springer muss dabei mindestens 20 Meter vom Boden wegbleiben; die Seile sind dem Körpergewicht angepasst. Das Bungee-Jumping sei zunächst mit Angst oder Nervosität verbunden, dann aber komme man in einen "Flow" und fühle sich grandios.

Grundsätzlich gibt es nur wenige Ausschlussgründe beim Bungee-Jumpen: Dazu gehören zum Beispiel Bluthochdruck, Osteoporose oder Schwangerschaft. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. "Jeder, der körperlich gesund ist und eine durchschnittliche Fitness aufweist, kann springen." Heute zählt Hirner viele glückliche Personen zu seinen Kunden, denen er in den nächsten Jahren vor dem "Sprung ins Ungewisse" noch oft zurufen will: "5-4-3-2-1-Bungee!"

