Wild Swimming in den Alpen

Das Buch "Wild Swimming Alpen" von Hansjörg Ransmayr nimmt Sie mit auf eine Reise zu Bergseen, Bächen und Wasserfällen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und Slowenien.

In der Coronakrise wollen die Menschen wieder raus in die Natur. Da ist das Buch "Wild Swimming Alpen" genau das Richtige: Entdecken Sie unberührte Seen, Flüsse und Wasserfälle in den Alpen und Voralpen. Dieser Guide führt Sie an alpine Sehnsuchtsorte, von denen viele noch nie in einem Reiseführer beschrieben wurden, und bietet Ihnen Fotos von über 150 Bade- und Schwimmstellen mit detaillierten Beschreibungen und Geheimtipps. Schwimmen Sie in Höhlen und Bergwerken, baden Sie in idyllischen Waldseen, wandern Sie zu einsamen Bergseen in unberührter Natur. Schwimmen Sie über blühende Blumenwiesen temporärer Seen. Erfahren Sie alles zum Thema Wild-Swimming-Safety. Die "NZZ Bellevue" empfahl das Buch ihrer Leserschaft: "Es ist der Traum eines jeden Wanderers: nach dem schweißtreibenden Aufstieg in einen kalten Bergsee zu springen. Dieses Buch zeigt, wo das in den Alpen geht."

Der Bischofshofner Hansjörg Ransmayr, auch Autor der neu erschienenen Bücher "Wild Swimming Deutschland" und "Islandeering Deutschland", verbrachte 2018/19 ein Jahr damit, die Alpen zu durchqueren bzw. alle Spots zu beschwimmen und zu bewerten. Beim Wild Swimming, der "sanften" Art des Schwimmens, geht es um einen schonungsvollen Umgang mit sensiblen Naturressourcen. Unter dem Namen Swimsalabim entwickelt der Wild-Swimming-Experte, der als erster Österreicher die Straße von Gibraltar durchschwamm und Initiator der Facebook-Gruppe "Bergseen schwimmen" ist, auch touristische Schwimmprojekte.

Jetzt neu: "Wild Swimming" und "Islandeering in Deutschland"

"Wild Swimming Deutschland"

Rettungsschwimmer und Wild-Swimming-Pionier Hansjörg Ransmayr hat das Land durchkreuzt und 116 wilde Schwimmstellen dokumentiert. Ein Outdoorführer von der See bis zu den Alpen, vollgepackt mit Karten und Fotos.

"Islandeering Deutschland"

Das Buch ruft einen neuen Trend aus: Islandeering - das ist das Erkunden einer Insel mit allen möglichen Mitteln: zu Fuß, schwimmend, mit dem Packraft oder Kanu, mit dem SUP, der Fähre oder dem Fahrrad. Die Inseln in "Islandeering Deutschland" reichen von winzig bis großartig, von unbekannt bis spektakulär, von einsam bis urban. Die temporäre Sandinsel in der Donau ist genauso enthalten wie die windumtosten Halligen der Nordsee und idyllische Bergseeinseln. Dieser ungewöhnliche Reiseführer nimmt uns mit zu Kuriosa wie der Bierinsel, der Weininsel oder der Gerichtsinsel, zu unbewohnten Inseln, die nur eine Weide schmückt, und zu imposanten Burg- und Klosterinseln.

Beide Bücher von Hansjörg Ransmayr sind 2020 im Verlag Haffmans & Tolkemitt erschienen und zum Preis von jeweils 22,95 Euro im Buchhandel erhältlich.

