Wintersport: Sicher auf und abseits der Piste

Was tun, wenn beim Skifahren etwas passiert? Regel Nummer eins: Ruhe bewahren.

Safety first: Dieser Leitsatz gilt im Wintersport mehr denn je. Schließlich wird das Ski- und Snowboard-Equipment immer besser, es fährt sich jedes Jahr noch ein bisschen schnittiger, das Sicherheitsgefühl wächst dementsprechend - und darüber hinaus vergisst man häufig, dass auch gefährliche Unfälle drohen können. Deswegen ist es besonders wichtig, dass es einheitliche Regeln gibt. Die Sicherheitsregeln des Internationalen Skiverbands sorgen für Sicherheit auf der Piste - vorausgesetzt, sie sind einem bekannt und man befolgt sie. Denn die FIS-Regeln sorgen für ein gutes Miteinander auf der Piste, deswegen ist auch wichtig, sich zu Beginn jeder Wintersportsaison erneut mit ihnen vertraut zu machen.

Ist man dann im Skigebiet seiner Wahl angekommen, sollte man sich vor der ersten Bergfahrt informieren, wie die lokale Notfall-Rufnummer des Skigebiets lautet, und sie idealerweise im Handy einspeichern. Sie ist der wichtigste Kontakt im Falle eines Unfalls auf der Piste. Hat man diese Rufnummer nicht parat oder befindet man sich zum Beispiel als Skitourengeher in unwegsamem Gelände, kann mit dem alpinen Notruf 140 eine Notfallmeldung bei der österreichischen Bergrettung abgegeben werden. Sollte man keinen Empfang mit dem Mobiltelefon haben, geht man folgendermaßen vor: Handy ausschalten, nochmals einschalten und statt der PIN die Nummer 112 eingeben.

Doch bevor der Notruf abgesetzt wird, muss die Unfallstelle oberhalb gesichert werden - zum Beispiel mit über Kreuz in den Schnee gesteckten Ski. Beim anschließenden Absetzen des Notrufs ist es vor allem wichtig, so genaue Angaben wie möglich zu machen, damit die Rettungsmannschaft schnellstmöglich zur Unfallstelle gelangt. Dabei hilft es, sich an die vier W-Fragen zu halten.

WO: Beschreiben Sie den Unfallort so detailliert wie möglich.

WAS: Beschreiben Sie den Unfall.

WIE VIELE: Geben Sie die Anzahl der Verletzten und die Art ihrer Verletzungen an.

WER: Teilen Sie Ihren Namen und idealerweise Ihre Telefonnummer für eine Rückrufmöglichkeit mit.

Machen Sie sich vor Ihrer ersten Wintersportaktivität mit den FIS-Regeln und dem Vorgehen beim Absetzen eines Notrufs vertraut - zur eigenen Sicherheit und der der anderen Wintersportler. Kommen Sie gut und unfallfrei durch die Saison!

FIS-Regeln

1. Rücksicht auf die anderen

Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich stets so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise

Jeder Skifahrer muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur

Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet.

4. Überholen

Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Einfahren, Anfahren und Hangaufwärts-Fahren

Jeder Skifahrer, der in eine Abfahrt einfährt, nach einem Halt wieder anfährt oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann.

6. Anhalten

Jeder Skifahrer muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer muss eine solche Stelle so schnell wie möglich frei machen.

7. Aufstieg und Abfahrt

Ein Skifahrer, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrtsstrecke benutzen.

8. Beachten der Zeichen

Jeder Skifahrer muss die Markierungen und die Signale beachten.

9. Verhalten bei Unfällen

Bei Unfällen ist jeder zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht

Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalls seine Personalien angeben.

