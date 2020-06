Wohlfühloase für Downhiller und E-Biker

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist ein Bike-Eldorado: Hier gibt's über 70 km Lines & Trails, Hunderte Kilometer Tourenrouten, Downhill-Tracks und vieles mehr.

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gilt seit einigen Jahren als eines der modernsten und größten Skigebiete Europas. Doch auch im Sommer ist in der Region immer viel geboten: Lang betrachtete man Saalbach Hinterglemm und Saalfelden Leogang im Sommer jedoch als zwei eigenständige Bike-Destinationen. Die beiden Regionen haben sich in puncto Angebot für Biker gegenseitig motiviert, um ständig und erfolgreich weiterzuwachsen. Lang wurde an einem gemeinsamen Angebot und Zusammenschluss gefeilt - um das Wegenetz für Mountainbiker noch zu erweitern, wurde nun auch Fieberbrunn im Pillerseetal mit ins Boot geholt. Der Vorteil: Noch mehr Strecken und Möglichkeiten für Downhiller und auch E-Biker. Die Vorgaben der Regierung - in Hinblick auf Hygienemaßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie - werden konsequent umgesetzt. Den vollen Fahrspaß in der größten Bike-Region Österreichs gibt es ab 11. Juni.

Vielfältiges Angebot

Über 70 Kilometer Single-Trails, Downhill-Tracks und Flow-Lines sind im neuen gemeinsamen Biketicket inkludiert. Bike-Liebhaber dürfen sich auf sieben Berge und neun Bergbahnen, die sie nach oben bringen, freuen. E-Bike-Ladestationen auf Hütten und im Tal laden die Akkus des Bikes während einer gemütlichen Mittagspause auf - das sorgt für noch größere Reichweiten und Tourenmöglichkeiten. Auch bei den Serviceleistungen wird viel geboten: Bike-Shops, Verleih, Bike-Schulen, Guiding und Übungsareale für Anfänger.

Neben dem Epic Bikepark Leogang - Profis können den Speedster, die offizielle Downhill-WM-Strecke 2020 in Leogang, in Angriff nehmen - gibt es viele weitere herausfordernde Trails wie zum Beispiel die X-Line in Saalbach, die Pro Line in Hinterglemm und den Hacklberg- oder den Bergstadl-Trail in Saalbach Hinterglemm.

Die BIG-5 Bike Challenge ist perfekt, um die Schönheit der Bergwelt mit dem Rad zu erleben und seine eigene Kondition auf den Prüfstand zu stellen. Die Tour führt über fünf Berge und bietet 5000 Höhenmeter Abfahrtsspaß pur. Acht Bergbahnen stehen den Bikern für diese sportliche Herausforderung zur Verfügung. Natürlich können Biker auch auf die Bergbahnen verzichten und zusätzlich Höhenmeter sammeln - für die gesamte Runde benötigt man, auch mit Bergbahnen, zirka einen vollen Tag.

Fieberbrunn: Ideal für E-Mountainbiker

Doch es muss nicht immer Action sein: Auch jene, die es etwas ruhiger angehen wollen, kommen voll auf ihre Kosten. So gibt es zum Beispiel Gourmet E-Bike-Touren oder die Tour zum Picknick am Bergsee in Fieberbrunn. Ausgestattet mit einem Korb voll selbst gemachter Produkte, radelt man zum Bergsee, der in der Nähe der Grießenbodenalm liegt - hier kann man die Stille und die Natur genießen. Danach stellt man sein Bike am besten bei den Wildalmen ab; hier gibt es eine Käse-Degustation und es wird Käse verkauft. Im kleinsten Kino am Berg können Tourismusfilme und Fotografien aus Fieberbrunn bestaunt werden. Einer Wanderung zum Wildseelodersee steht nun nichts mehr im Wege - denn die Waden sind hier oben dank elektrischer Unterstützung geschont. Die Region trägt dem E-Mountainbike-Boom ganz besonders Rechnung: Die Ladestationen am Berg sind jederzeit einsatzbereit, die Verleihshops haben ihren Bestand aufgestockt und alle Mountainbikewege und Trails sind natürlich auch für E-Biker uneingeschränkt befahrbar.

Aus Doppel-WM wird eine Vierfach-WM!

Die Covid-19-Pandemie sorgt für eine Verschiebung: Die für Anfang September geplante Doppel-WM (Downhill und Pumptrack) in Saalfelden Leogang findet nun von 7. bis zum 11. Oktober statt und wurde um die Disziplinen Cross Country und E-Mountainbike erweitert - mehr dazu auf den Seiten 22 und 23.

