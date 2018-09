Zu viel des Guten

Overtourism in Europa. Mit kreativen Ideen und Angeboten begegnen europäische Städte dem Ansturm.

Die europäischen Metropolen wirken anziehend. Die Touristenzahlen steigen von Jahr zu Jahr, der Erfolg hat aber seine Schattenseiten. Über die vielen Besucher, die die Straßen verstopfen und Sehenswürdigkeiten belagern, klagen vor allem die Einwohner der Städte. Und sie gehen auf die überfüllten Straßen: In San Sebastián etwa oder in Barcelona hängen sie in ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit Plakate auf, in denen sie die Besucher ihrer Stadt beschimpfen.

Auch in Venedig, einer Stadt, die bei rund 55.000 Einwohnern jährlich gute 20 Millionen Besucher verzeichnet, ist schon lange das Fass voll - und lief auch prompt über im letzten und heurigen Jahr, als Tausende Venezianer durch die Stadt zogen, unter lauten Unmutsbezeugungen über steigende Mieten, Verschmutzung und Umweltbelastung, nicht zuletzt durch die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Städte wie Berlin, London oder Amsterdam reagieren: Um die Touristen von den Hotspots wegzulocken, entstehen neue Angebote vor allem in Randbezirken. In Barcelona konzentrieren sich Stadtführer zusehends auf Kultur(-Zentren) ohne Massenandrang. In Paris lautet das Motto für die gute Aussicht: Dachterrassen statt Eiffelturm. Und in Rom gibt es neue Touren abseits der Touristenströme.



London

Der Versuch Londons, Touristen an den Hotspots mit hohen Eintrittspreisen abzuschrecken, hat nicht funktioniert. Obwohl das Ticket für den Tower of London umgerechnet mittlerweile rund 35 Euro kostet, stehen die Besucher stundenlang Schlange, um die Juwelen der Queen zu sehen. Doch jetzt gibt es Sightseeing mit Mr. Bean - eine Comicversion des Komikers ist die Hauptfigur einer Gratis-Spiele-App fürs Smartphone. Per Geo-Funktion schalten sich neue Level frei, sobald der User Sehenswürdigkeiten wie Tower Bridge oder Big Ben besucht. Wer erfolgreich ist, sammelt Punkte für Mr. Bean, der eine Teeparty für das Königshaus organisiert - und für sich selbst. Fleißige Spieler können ihre Zähler gegen Gratis-Drinks oder Rabatt-Gutscheine eintauschen. Der Clou: Um die vollgestopfte Innenstadt zu entlasten, gibt es abseits der Touristenströme, etwa in Greenwich, am Südufer der Themse, besonders gute Gewinnchancen. "Play London with Mr. Bean" als App für iOS und Android.

Berlin

Berlin, die angeblich grünste Großstadt Deutschlands, setzt schon seit einiger Zeit auf Radtouren, auch um Straßen zu entlasten sowie Verkehrslärm und Schadstoffbelastung zu reduzieren. Die Radfahrer werden bei Touren wie "Arm aber sexy", die unter anderem nach Neukölln führt, vermehrt in Vororte und Randbezirke gelockt. Ganz neu ist die "Dahlem-Route": Bei der rund

20 Kilometer langen Fahrt durch das Viertel zwischen Botanischem Garten und Grunewald richtet sich der Blick auf weniger besuchte Parks, Plätze und Museen wie das Samurai Art Museum.

Barcelona

Barcelona hat als eine der Ersten die Keule ausgepackt, um die Zahl der Tagestouristen und Kurzzeit-Besucher zu reduzieren: Die Stadt bekämpft Privatvermieter und Bed-and-Breakfast-Betriebe, sie hat die Parkgebühr für Busse teils auf das Zehnfache angehoben und segwayfreie Zonen angeordnet, nachdem die Einwohner ihren Unmut in Demos und mit bösen Transparenten zum Ausdruck gebracht hatten. Um dem Trubel aus dem Weg zu gehen, konzentrieren sich alternative Barcelona-Guides auf Kulturzentren wie "Nasty Garage". Dort gibt es Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte und Partys. Entstanden ist auch ein Einkaufsparadies für Vintage-Fans mit Flipper- und Spielautomaten, Skateboards und allerlei Krimskrams.

Weitere Kulturzentren:

Rom

Rom jammert über volle Plätze, verstopfte Straßen, überfüllte Sehenswürdigkeiten, Verschmutzung der Straßen und der Umwelt sowie steigende Kriminalität in Zusammenhang mit Touristen. Die italienische Hauptstadt will Besucher aber nicht verdrängen, sondern zeigt sich kreativ: Häftlinge reinigen unter Aufsicht von Polizisten das Kolosseum, Pferdekutschen werden durch elektrische Modelle ersetzt. "Sicherheitsleute" sollen Touristen vor dem Vatikan, der als Staat mit der höchsten Kriminalitätsrate pro Einwohner gilt, vor den

Maschen der Trickdiebe aktiv warnen.

Zudem gibt es eine geführte Schatzsuche mit Papier und Stift, die an die London-App erinnert, und Touristen auch an weniger frequentierte Orte locken soll. Buchbar ist sie über Tripadvisor - genauso wie die VIP-Tour durch den Vatikan, bei der man Zutritt zu Zimmern hat, die nicht öffentlich und somit menschenleer sind.

Paris

Pariser steigen ihrer Stadt gern aufs Dach, wobei sie den Eiffelturm mit rund 20.000 Besuchern pro Tag und immer strengeren Sicherheits-Checks freilich meiden. In den sozialen Netzwerken ist ein wahrer Hype um die besten Spots hoch droben ausgebrochen. Abends verwandelt sich zum Beispiel die Dachterrasse des Kaufhauses BHV im Marais-Viertel in einen Treffpunkt. Beliebt sind auch das Restaurant "Le Perchoir" in Belleville dank DJ, Cocktails und 360-Grad-Blick oder Hotels wie das "Terrass" am Montmartre. Nummer eins im Netz ist das "43 Up the Roof" des Holiday Inn Notre Dame: garantiert keine Massen, weil nur wenige Sitzplätze, dafür meist lange Wartezeit. Wem das alles zu bunt wird, der macht einen Spaziergang im Parc Montsouris, Treffpunkt französischer Familien und Mittagspausenort der Pariser des 14. Arrondissements, kauft sich eine exzellente Crêpe und sieht den Enten am Wasser zu.

Amsterdam

Neu ist der "Amsterdam Pass" (www.amsterdampass.de) für 30 Top-Sehenswürdigkeiten zum Tagespreis von 64 Euro. Seltsam, räumt doch die Stadtverwaltung den Interessen der Einwohner demonstrativ Vorrang vor jenen der Touristen ein: Die Gästetaxe soll erhöht, die Zahl der Hotelzimmer beschnitten und die Anlegestellen für Grachtenrundfahrten aus der Innenstadt verbannt werden. Die rund 18 Millionen Touristen pro Jahr - bei weniger als einer Million Einwohner -, wissen sich laut Stadtverwaltung nicht immer zu benehmen. Deswegen wurden auch die Strafen für Fehlverhalten drastisch erhöht. Wildpinkeln kostet nun 140 Euro. So viel müssen auch Störer zahlen, die Müll achtlos wegwerfen oder grölend durch die Straßen ziehen.

Versöhnlicher könnte der Weg sein, den die Tourismusabteilung der Stadt bereits mit der App "Discover the City" verfolgt. Sie verschickt automatisch Nachrichten, wenn eine Sehenswürdigkeit übermäßig voll ist, und liefert sogleich Alternativtipps. Die Homepage www.iamsterdam.com zeigt in diesen Fällen zur Abschreckung die Länge der Warteschlangen. Um die Touristen aus der Stadt zu entführen, hat man einen Strand in Zandvoort "Amsterdam Beach" getauft und die 25-minütige Busfahrt dorthin ist in der City Card inkludiert.



