1965: Ein ganz Großer betritt die Bühne. Paul Bocuse kämpfte in der Résistance, dann leistete er Widerstand gegen die Ausbeutung der Köche. Heute gibt es Trüffelsuppe V. G. E.

Paul Bocuse war gerade einmal 17 Jahre alt, als er sich 1943 der Résistance anschloss. In den Vogesen wurde er kurz darauf schwerst verletzt. Überlebt hat er nur deshalb, weil er in einem amerikanischen Feldlazarett, das sich in der Nähe ...