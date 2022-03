Meditatives Laufen: Schritt für Schritt in die Ruhe

Laufen kann auch der Entspannung dienen. Mit geringem Tempo und der richtigen Atmung gelangen Körper und Geist in einen meditativen Zustand.

Gerade noch ging einem viel durch den Kopf, Sorgen, organisatorische Details, der Alltag eben. Die Chance, raus aus diesem Gedankenkarussell zu kommen, bieten die Laufschuhe und die Natur. Denn mit der richtigen Technik beim Laufen lässt sich ein Zustand der Ruhe und Entspannung erreichen, belegen wissenschaftliche Studien. Das meditative Laufen ist es auch, für das sich der Steirer Johannes Huber seit 20 Jahren begeistert. Selbst seit Jugendtagen passionierter Läufer, war Huber auf Leistung getrimmt - und sehnte sich danach, eine achtsamere Art des Laufens kennenzulernen. Nachdem er sich in der Diplomarbeit seines Theologiestudiums an der Uni Graz dem Thema Laufen und Meditation intensiv gewidmet hatte, fasste sich Huber ein Ziel: Er wollte das meditative Laufen zu seinem Beruf machen.

Konzept für meditatives Laufen

2004 bis 2007 absolvierte Huber die Ausbildung zum spirituellen Laufcoach bei der Sportunion, über Umwege lernte er dabei den Militärpilotenausbilder Oberst Eligius Adam kennen. "Er hat damals mit seinen Flugschülern Entspannungsläufe gemacht, um ihnen einen Ausgleich zur intensiven Ausbildung zu verschaffen", berichtet Huber. Beide gut vertraut mit dem Gefühl, wenn jeder Laufschritt weiter in Richtung Entspannung und Ausgeglichenheit führt, stellten sich Adam und Huber die Frage: Wie lässt sich das meditative Laufen am besten anderen vermitteln? Gemeinsam mit Neurologen entwickelten die Sportler ein Konzept, das sie Alphalauf tauften. "Der Begriff Alpha kommt aus der Neurologie und meint die mittleren Gehirnwellen, die aktiv sind, wenn wir uns wach und entspannt fühlen", erklärt Huber.

SN/PheelingsMedia - stock.adobe.com Die Wahrnehmung der Umwelt und des eigenen Körpers steht beim meditativen Laufen im Vordergrund.

Entscheidend dafür, beim Laufen in einen meditativen Zustand zu gelangen, sei die geistige Haltung. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Erwachsene regelrecht vor dem Laufen fürchten, weil sie es als sehr anstrengend in Erinnerung haben", erzählt Huber, "das liegt daran, dass sie sich selbst überfordert haben, zum Beispiel schneller gelaufen sind, als ihnen guttut." Vielmehr solle man sich von Kindern inspirieren lassen, empfiehlt der Lauftrainer: "Jedes fünfjährige Kind kann ganz entspannt natürlich laufen und empfindet dabei Freude. Das verlernt es leider in der Schule durch das Sitzen."

Um das Laufen nicht als Stress, sondern als Quelle der Entspannung kennenzulernen, brauche es eine gezielte Technik. Hier kommt der Alphalauf ins Spiel, den Huber in Seminaren und Coachings an Lauf- und Meditationsinteressierte vermittelt. "Die kurze Schrittlänge von etwa 152 bis 168 Schritten pro Minute, das geringe Tempo, die Körperhaltung, die Atmung durch die Nase und der klare Rhythmus sind der Schlüssel", sagt Huber. Insgesamt fünf Phasen erreiche man beim Alphalauf, dabei ähnle diese Form des meditativen Laufens anderen Entspannungstechniken. "Die Phasen zielen darauf ab, das Gehirn in den Alphazustand zu bringen."

Phasen des Alphalaufs

Der Alphalauf beginnt so nicht laufend, sondern gehend. "Bei der ersten Phase, dem Bodyscan, nehmen wir unseren eigenen Körper wahr und richten unsere Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt", beschreibt Huber. Beim zweiten Schritt gehe es darum, den Geist zu konzentrieren, beispielsweise mit monotonem Zählen. Nachdem in der dritten Phase ein freier Kopf und ein entspanntes Laufen im gleichmäßigen Rhythmus erreicht seien, gelange der Alphaläufer in die persönliche Phase. "Hier läuft jeder auf die Weise achtsam, wie es für ihn am besten passt. Wir riechen, hören, tasten unsere Umwelt und entfalten unsere Persönlichkeit." Der letzte Schritt sei schließlich ein Cool-down, bei dem wieder gegangen statt gelaufen werde.

20 bis 60 Minuten dauere ein Alphalauf idealerweise, sagt Huber. Das große Ziel am Ende: "Der Kopf wird frei, Sorgen fallen von einem ab, man fühlt sich rundum entspannt. Regelmäßiges Üben macht auch hier den Meister."