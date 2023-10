Mehr als nur Grabsteine

"In den ersten zwei Jahren lernen die Jugendlichen vor allem in der Handwerkstatt", weiß Christian Vercayie, Lehrer an der HTL Hallein, und meint damit eine Werkstatt im oberen Stock, in der dicke Schläuche für den Staubabzug von der Decke hängen. Er erklärt weiter den Aufbau der Fachschule: "Erst in der dritten und vierten Klasse lernen die Schüler mehr über die Maschinen und die Programme." Dabei kommt ein neuer Begriff ins Spiel: CNC-Maschinen. Dabei steht CNC für Computerized Numerical Control. Was so eine Maschine kann? "Wir machen zuerst Arbeitsvorbereitung am Computer, da zeichnen wir am Computer ein 3D-Modell. Dabei werden Fräswege berechnet. So weiß die Maschine, wo sie entlangfahren muss, um das entsprechende Werkstück umzusetzen." Er zeigt auf eine Maschine, die, wie er erklärt, von allen liebevoll Jacqueline genannt wird, da der Gründer der Herstellerfirma Jacques hieß. Als Erklärung für die weibliche Umformung des Namens liefert er eine Begründung, auf die wohl Steinmetzinnen Kontra geben würden: "Wir müssen sie liebevoll behandeln, damit sie das tut, was wir wollen. Sie braucht immer ein bisschen Pflege, also so wie man auch in einer Ehe mit einer Frau umgeht."

Was kommt nach der Fachschule?

"Wir haben einen Steinmetzbetrieb zu Hause", sagt Valentin Pointner, der sich so schon früh für Stein begeisterte. Er plant, dort gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder weiterzuarbeiten. Mitschüler Justus Sandler pflichtet ihm bei: "Bei mir haben schon mein Opa und mein Papa die Steinmetzschule gemacht und ich bin in einer Wohnung über dem Betrieb aufgewachsen." In den Betrieben würden vor allem Grabsteine, Küchenplatten, aber auch weitere Produkte für den Bau wie etwa für die Terrassengestaltung, Bodenbelege und Stiegen im Innenbereich produziert. Ein familiärer Betrieb sei aber keinesfalls Pflicht, um die Fachschule zu besuchen, wie Vercayie betont. "Heute haben wir eine Ausnahmegruppe. Normalerweise sind etwa zwei bis drei Unternehmerkinder in einer Klasse, der Rest hat keinen Steinmetzbetrieb zu Hause. Außerdem gibt es auch mittlerweile einige weibliche Schülerinnen in der Fachschule." Wie sieht es mit den Jobchancen aus? Denn im Internet sind kaum Ausschreibungen für Steintechnikerinnen oder Steingestalter zu finden. Hier weiß Direktor Johann Gutschi eine Antwort: "In Österreich gibt es etwa 700 Betriebe. Normalerweise melden sich diese bei mir. Die Jobchancen sind in jedem Fall gut. Man kann auch selbst den Versuch starten und bei einer Firma anrufen. Ich bin mir sicher, dass diese Arbeitsplätze zu vergeben hat."

Geschichte der Fachschule

Die Fachschule für Steintechnik und Steingestaltung existiert seit 1898 und feiert heuer ihr 125. Jubiläum. Die Schule ist österreichweit die einzige Schule mit diesem Schwerpunkt. Die Entstehung basiert auf einer skurrilen Geschichte: Im Tennengau gibt es am Untersberg und in Adnet zwei Steinbrüche, die im Besitz der Österreichischen Bundesforste, der Marmorindustrie Kiefer und der österreichischen Unternehmerfamilie Mayr-Melnhof waren. Diese schrieb an den Kaiser, dass die österreichischen Handwerker "zu rau" seien. Importierte Arbeitskräfte aus Italien wären zwar handwerklich mehr auf Feinarbeit versiert, seien aber politisch zu links. Auf den Zuruf hin gründete der Kaiser die Schule.

Infos: www.htl-hallein.at/kunst-design/steintechnikum

Sie wollen mehr über das Thema Schule und Weiterbildung wissen? Dann lesen Sie weitere Artikel in der SN-Beilage „Journal Schule“ – ab 20. Oktober kostenlos im E-Paper oder in der SN-App.

Download für Tablets/Smartphones