Mehr Hutschn braucht das Land

Das Kernstück einer jeden Hutschn bildet ein schonend getrockneter Eichenholzblock. Aufgrund der hohen Dichte des Holzes benötigt der Trocknungsprozess viel Zeit. Das scheint im Übrigen fast so etwas wie die "geheime Zutat" der Hutschnmacher zu sein - Zeit. So sollte das Holz schon gut und gerne zehn Jahre "gelegen haben", bis es sich zur Verarbeitung perfekt eignet. Auf eine künstliche Trocknung wird in diesem Herstellungsverfahren ganz bewusst verzichtet, ebenso auf Verleimung und das Verbiegen unter Dampf. Damit die ergonomische Biegung eines Bretts entsteht, wird jedes einzelne Stück sorgsam aus einem Holzblock herausgearbeitet. Den allerletzten Schliff gibt dann noch eine Behandlung mit kaltgepresstem und - natürlich - ökologischem Leinöl.

Der Tischlermeister Andreas Baumann aus Bischofswiesen und der Grafikdesigner Matthias Bunsen bilden die zwei restlichen Drittel des erfinderischen Trios, das sich nun seit mehreren Jahren - nebenberuflich - als "Hutschnmacher" betätigt. Mit Erfolg: Nicht nur dass "die Hutschn" im Jahr 2018 den German Brand Award einheimsten, zog das Projekt auch in anderer Hinsicht immer größere Kreise. "Ein Filmbericht im bayerischen Fernsehen hat damals eine Welle an Anfragen ausgelöst, mit der wir so nicht gerechnet hatten", erinnert sich Andreas Bunsen. "Plötzlich waren wir instagrammable - jeder wollte ein Hutschnfoto posten." Kommerzielle Erfolge zu erzielen sei tatsächlich nie der Antrieb für das Projekt gewesen, setzt Bunsen nach. "Unser Anspruch war von Beginn an, ein hochwertiges, regionales Produkt zu schaffen, das ein schönes Lebensgefühl transportiert." Beides scheint mit den formschönen Hutschn restlos geglückt zu sein. Die durchdachten Unikate sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sie bringen ihre Besitzer auch noch - schwingend - zum Frohlocken.

Selbstverständlich wird auch in Fragen der Seile nichts dem Zufall überlassen. Die werden in einer renommierten bayerischen Seilerei angefertigt, bevor sie in der Tischlerwerkstatt in Bischofswiesen von Hand verspleißt werden. Dabei ist äußerste Präzision gefragt, da beide Augspleiße, sprich beide Seile, exakt die gleichen Abmaße haben müssen. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es sich bei Augspleißen handelt: Ein solches Auge entsteht, wenn man das Ende eines Taus in seine Stränge aufdröselt, eine Schlaufe formt, und dann die Stränge in das Tau einflicht. Ein aufwendiges Verfahren, das sich am Ende aber lohnt. Auf diese Weise erhält man nämlich ein Seil ohne Knoten, das mit dem Schaukelbrett dauerhaft verbunden und hochbelastbar ist. Mit einer Gewichtsobergrenze von 2,5 Tonnen würden die Hutschn also selbst einen wippenden Obelix aushalten.

Land der Schaukeln

Geht es nach ihren Erfindern, soll die Reise der Hutschn noch lange nicht zu Ende sein. "Immer wieder ergeben sich neue Dimensionen, die durch unser Projekt angestoßen werden", sagt Andreas Bunsen. So wurden vor Kurzem erst vier große Hutschn in Damüls-Faschina (Vorarlberg) aufgestellt. Auf einer Höhe von bis zu 1850 Metern bieten sich ein atemberaubender Bergblick und, so Bunsen, "eine Möglichkeit zum Perspektivenwechsel". "Eine Hutschn", setzt er fort, " ist eben mehr als eine Schaukel: Sie steht für ein Lebensgefühl."