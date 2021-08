Auszeit am See. Beim Schnecken Winkler in Neumarkt kann der Gast etwas Wichtiges von der Spezialität des Hauses lernen: sich Zeit zu nehmen.

Zum Schnecken-Winkler fährt man hinab. Abfahrt Wallersee-Ost bei Neumarkt. Ruhig und bleiern liegt unten der See. Dann geht es am Ufer entlang, durch einen Campingplatz, an einem Tennisplatz und einigen wunderschönen kleinen Häuschen am See vorbei und - schon ist man da. Die Gastgeberinnen heißen Reingard und Ulla Bauer. Mutter und Tochter. Es geht familiär zu. Der Bitte um ein Foto entspricht Ulla nur, wenn das gesamte Team mit drauf ist. Kein Problem. Der Hintergrund ist schnell gewählt. ...