Am Anfang war die Kälte

Von der Suppenküche zum Restaurant. 1785 bot ein Pariser in seinem "stärkenden Haus" einfachen Leuten ordentliches Essen an. Das war den Eis schleckenden Reichen gar nicht recht.

Heute decken wir für Sie einen Etikettenschwindel in der Gastronomie auf. Mit Kochkunst hatten die ersten Restaurants des ausgehenden 18. Jahrhunderts nicht das Geringste am Hut. Im Gegenteil: Sie waren die ersten sichtbaren Zeichen, dass den Mächtigen Frankreichs stürmische Zeiten bevorstehen. Dass sich dort tatsächlich etwas zusammenbraut, das sah man im Jahr 1785 am Beispiel einer Einkehr namens "Champ de l'Oiseau", in der bis dahin nur Suppenküche geboten wurde. Ein größeres Angebot wurde dem Besitzer, einem Herrn Boulanger, untersagt. Der ...