Das Rezept der Ursuppe

Eine Gemüsesuppe, die eine Reise wert ist. Viel braucht man nicht: etwas Gemüse, Rahm, Mehl, Würze und Wasser. Heute verraten wir Ihnen das Geheimnis einer Ü80-Sterneköchin.

Es war der italienische Sternekoch Mario Gamba, der mich in seiner grenzenlosen bescheidenen Genialität auf einen wichtigen Gedanken gebracht hat. Auf die Frage, welche kulinarischen Vorbilder er habe, antwortete er ganz spontan: "Das ist meine Mama Clara. Sie war die Sterneköchin meiner Kindheit." Dann erinnerte er sich an ihre fließenden Bewegungen in der Küche. An das Feuer, an die vielen Töpfe und wie sie alles mit schlafwandlerischer Sicherheit zu einem großen erhebenden Ganzen verband. Seine Erzählungen haben wiederum mich an ...