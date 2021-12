Ein völkerverbindendes Gericht. Nach langer Suche haben wir endlich das perfekte Gericht für den Heiligen Abend entdeckt: die Hühnersuppe. Nichts ist so gesund, erhaben und köstlich wie die sagenumwobene Goldene Joich.

Podcast "Mitgekocht"

Alle Jahre wieder sind Heerscharen und Frauenschaften der heimischen Medien auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das ist jene Speise, die das perfekte Gericht für den Heiligen Abend ist. Da wären zunächst die üblichen Verdächtigen: Truthahn, Karpfen und Schweinsbratwürstel mit Sauerkraut? In Salzburg hat natürlich die Nudelsuppe mit Mettenwürstel die Nase vorn. Aber dieses eine Gericht, das über jeden weihnachtlichen Zweifel erhaben ist, blieb uns lange verborgen. Und jetzt so was! ...