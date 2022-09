Der verführerische Geschmack des Teufels

Eine Pute in verführerischem Kondiment. Im "Jedermann" hat der Teufel nur eine kleine Rolle. Auf dem Teller spielt er aber all seine Trümpfe aus. Er lockt, er schmeckt und lässt uns an das Gute im Leben wie im Jenseits glauben.

Den Abschluss unserer kulinarischen Festspielserie soll der Teufel aus dem "Jedermann" bilden. Warum? Weil er gut aussieht, weil er sich an Abmachungen hält und weil Gottes Werk ohne seinen Beitrag eine politisch korrekte Hölle wäre. Zunächst muss man ihm zugestehen, dass er super aussieht. Das sagen nicht wir. Das steht in der Bibel. In Hesekiel (28, 12b und 13a) ist über ihn zu lesen: So spricht Gott, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit! In ...