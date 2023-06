Mitgekocht: Die vielleicht ungewöhnlichsten Cevapcici Österreichs

Make Thunfisch-Cevapcici - Not War! Die Kunst der militärisch inspirierten Konservierung beschert uns heute dank innovativer Geister viel Genuss in kleinen Dosen - und großen Gläsern.

Das Handwerk des Haltbarmachens ist uralt. So wurde etwa bereits in der Jungsteinzeit Fleisch geräuchert. Dadurch wurde Wasser entzogen, was bewirkt, dass es nicht so schnell verdirbt. Auch die Kunst des Pökelns gibt es seit Ewigkeiten. So richtig Fahrt nahm ...