Die Welt ist doch eine Scheibe - zumindest für Pizzafreunde

Pizza-Philosophie. In Cleitzlers Pizza Manufactur Hallein haben wir viel gelernt. Vor allem, dass alles seine Zeit braucht - aber auch, dass alles seine Zeit hat.

Die Ecke zählt zu den schönsten in Hallein. Kleizergasse 3. Die Adresse klingt spannend. Der Name des Lokals, das wir hier jetzt betreten, klingt noch spannender: Cleitzlers Pizza Manufactur. Es ist in einem Altstadthaus untergebracht. Deshalb heißt es Cleitzler: So nannte man früher die Kleizer, das waren Holzspalter. Aus diesen Holzteilen wurden von Küfern Fässer gemacht. Kann gut sein, dass die Kuffergasse gleich ums Eck nach diesen Handwerkern benannt ist. "Hier wurden Salzfässer gemacht. So viel ist sicher", sagt Annette ...