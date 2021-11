Das Glück liegt in der Wiese. Ein ehemaliger Konzernmanager züchtet jetzt Rinder und Schafe. Roland Essl nahm seine Produkte unter die Lupe.

Griaß di. I bin da Gustl", sagt August Hirschbichler. So gehört sich das für einen gestandenen Bauern. Obwohl: Der "Gustl" hat schon noch ein bisserl die Ausstrahlung eines Spitzenmanagers. Immerhin war er bis 2016 Vorstandssprecher der Salzburg AG. Heute hat er im "Rieger Wein.Loft by Peter Schmutz" in der Bayerhamerstraße 18, also unmittelbar neben seinem ehemaligen Arbeitgeber, auch einiges mitzuteilen. Nämlich dass er erstmals Räucherspeck von drei alten Schafen herstellen ließ. Und das nicht nur, weil er Hunger hatte oder ...