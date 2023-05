Mitgekocht: Ein Gaumenschmaus, wie ihn die Südafrikaner lieben

Ein Gedicht namens Bobotie. Das südafrikanische Nationalgericht zeigt, dass das Gute keine Grenzen kennt.

Wenn Sie wissen wollen, wie Südafrika schmeckt, dann folgen Sie uns bitte nach Kapstadt. Dort hat uns Martin Sturmer den Mund wässrig gemacht. Der Geschäftsführer des Afro-Asiatischen Instituts hat uns von Bobotie erzählt. Das ist das Nationalgericht Südafrikas. Die Rezeptur folgt der Philosophie des Ubuntu. Am ehesten lässt sich dieses Wort mit "Menschlichkeit" übersetzen. Um Ubuntu zu erklären, wird gerne eine schöne Geschichte erzählt. Die geht so: Ein Forscher stellt Kindern, die offensichtlich an Hunger leiden, einen Korb mit süßen ...