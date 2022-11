Ein Koch als Provokateur

Es müssen nicht immer geröstete Würmer sein. Stefan Buhk bringt auch einen Herbstspaziergang kulinarisch auf den Punkt.

Stefan Buhk ist ein Koch, der seine Gäste schon einmal aus der Reserve lockt. Er stammt aus der Pfalz, war lange Zeit im Schwarzwald und später in Zell am See tätig. Seit einem Jahr führt er das Regiment in der Küche der Franz-von-Assisi-Stuben in Großgmain. Nicht alles, was bei ihm auf die Karte kommt, findet breite Zustimmung. Da wären einmal die Heuschrecken, die er - damals noch in Zell am See - als knusprige Eiweißlieferanten über den grünen Salat streute. ...