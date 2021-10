Im Gasthaus Rohrmoos kommt man nicht umhin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier gibt es frisch Gefangenes - und frisch Geschossenes. Aber nicht mehr lange.

Zunächst die Reisewarnung: Wer sich auf einer schlanken Bergstraße nicht wohlfühlt, der sollte gar nicht erst rauffahren ins Paradies. Wie eine Schlange (lat. serpens) windet sich die Straße in Radstadt den Rossbrand hinauf. Das Beispiel mit der Schlange ist bewusst gewählt. Denn dort oben, auf 1200 Metern Seehöhe, wird es heute um Verführung gehen. Man schlängelt sich also einem kulinarischen Paradiese entgegen, in dem der Apfel höchstens eine Nebenrolle spielt.

Dort oben steht ein Gasthaus, das man in ...