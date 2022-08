"Jedermann" is(s)t eigentlich ein Butterbrot

Das ewig Jüngste Gericht auf Erden. Was würden Sie essen, wenn Sie nur noch eine Stunde zu leben hätten? Jedermann suchte nach einer Antwort. Wir haben sie gefunden.

Was haben wir in den beiden letzten Wochen geprasst! Da kamen Mozarts "Zauberflöte" und Verdis "Aida" auf den Tisch. Auf den Tellern fanden sich in Rotwein eingelegte Kirschen, Kaviar, Trüffel, Pilze, Blutwurst und vieles mehr. Das war das pralle, berauschte Leben. Als ob es kein Morgen geben würde. Was uns unmittelbar zu einem ganz Großen der deutschen Unterhaltungsindustrie führt: Alfred Biolek. Wir fragten ihn einmal, welche Henkersmahlzeit er sich wünschen würde. Er dachte nicht lange nach und sagte: "Eine Scheibe ...