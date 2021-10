In 20 Minuten ist man als Salzburger oben beim Kasnocknwirt Jan Pasajan. Das ist ein österreichischer Koch mit russischer Matura - und einem Gespür für entspannte Küche.

Die erste Erkenntnis bei der Anfahrt zum Kasnocknwirt auf dem Gaisberg ist: Schon der Weg entspannt. Gut. Die zahlreichen Mountainbiker, die sich hier himmelwärts quälen, werden das nicht so sehen. Die haben wohl wenig Muse, um die gemütlich grasenden Kühe am Wegesrand zu bewundern. Dafür werden sie auf 1000 Metern Seehöhe kräftig belohnt. Mit jeder Menge Kalorien. Denn so viel Energie wie beim Kasnocknwirt, auch bekannt als Gasthaus Mitterberg, kriegt man selten wo. Man möchte fast sagen: Schade, dass Autos ...