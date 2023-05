Mitgekocht: Kochen wie einst in Afrika

Ein Ausflug in die Kolonialzeit. Die Europäer haben viele Spuren der Afrikaner verwischt. Heute versuchen wir mit Mataró ein paar verlorene kulinarische Schätze zu heben.

John Mwite Mataró geht gerne ins Freilichtmuseum Großgmain. "Weil ich dort Geschichte erleben und begreifen kann", sagt er. Er meint, da hätten die Salzburger ein Privileg. In seiner Heimat Tansania gebe es so etwas nicht: "Da haben die Kolonialmächte fast alle unserer Spuren verwischt." Deshalb will er auch Mataró und nicht John genannt werden. Denn Mataró habe auch sein Großvater geheißen: "Zu dem habe ich einen Bezug. Zu meinem Taufnamen John fällt mir nichts ein", sagt er. Ähnlich ist es ...