Mitgekocht: Der beste Erdapfel aller Zeiten

Essen wie bei der Hallein-Oma. Aaron Priewasser war ein heikles Kind. Wie daraus sein persönlichstes Gericht entstand und warum er es in der Genusskrämerei kredenzt.

Wie viel Persönliches darf eigentlich in einer Speisekarte stecken? Über diese Frage machte sich Aaron Priewasser in einem der langen Corona-Lockdowns seine Gedanken und kam zu dem Schluss: Es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Mehr G'schichten. Und ruhig auch mehr Haltung. Die dürfen die Gäste spüren und auch schmecken. "Genuss mit Haltung", nennt das der 30-Jährige, der gemeinsam mit seiner Mutter Alexandra in Hallein die Genusskrämerei sowie die Salzkrämerei im Altstadthotel The Salt betreibt.

Teil dieser Philosophie ...