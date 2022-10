Mitgekocht: Die Ohrwascheln des Meeres

Wir haben uns für Sie geopfert ... ... und eines der teuersten Meerestiere verkostet. Nur kein Neid. Sie haben nichts versäumt.

Bretagne. Ziemlich äußerster Westen. Der Weg führt uns in der Abenddämmerung nach Brignogan-Plages. Das ist eine pittoreske Ansammlung von Häuschen direkt am Strand. Die Felsen werden von der untergehenden Sonne in sanfte Rosa- und Orangetöne getaucht. Unser Ziel ist das Hôtel de la Mer. Das ist ein renovierter Komplex aus den 1930er-Jahren mit einer recht ambitionierten Küche. Drei Kilometer vor dem Hotel steht ein etwa vier Meter hoher Menhir am Straßenrand. Mönche haben ihn an der Spitze dergestalt bearbeitet, dass ...