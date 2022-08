Mitgekocht: Die Oper Aida, interpretiert als Gericht. Hüte dich vor der Rübeninsel!

Wie schmeckt Verdis Aida? Für den Koch Emanuel Weyringer ist die Oper Aida ein gefundenes Fressen. Er vermählt Eierschwammerl mit Hirsekuchen, Blutwurst und roten Rüben.

Podcast "Mitgekocht"

Aida". Wie schmeckt diese Oper? Diese Frage haben wir wieder unserem Gericht-Komponisten Emanuel Weyringer gestellt. Dieses Werk von Giuseppe Verdi kulinarisch in Szene zu setzen hat ihm eine besondere Freude gemacht. Denn "Aida" ist süß, sauer, zart und bitter. In ihr steckt Verrat, Heldentum und Täuschung. Als er uns das fertige Gericht in seinem Henndorfer Restaurant präsentiert, sitzen wir mit großen Augen davor. Es sieht eher aus wie die Aussicht von einem ...