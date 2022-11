Mitgekocht: Ein Blind Date in Paris

Essen mit Unbekannten. Ein Mahl schmeckt besser, wenn man es teilt - sogar oder erst recht mit Menschen, die man noch nie zuvor gesehen hat.

Wir sind schon etwas nervös, als wir aus der Metro aussteigen. Die Rolltreppe bringt uns hinauf zur Place des Fêtes, irgendwo im Nordosten von Paris. Ringsum ragen Wohnblöcke hinauf in den Himmel. In einem davon wartet Florence auf uns. Wir haben sie noch nie getroffen. Über www.eatwith.com, eine Plattform, die stark an AirBnB erinnert, haben wir zu dritt ein gemeinsames Abendessen bei ihr gebucht. Weil wir Paris anders kennenlernen wollten, auf eine echte, viel authentischere Art, abseits der touristischen Cafés ...