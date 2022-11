Dieses Mal waren wir in der Küche bei Stefan Buhk. Er ist Küchenchef in der Assisi-Stuben in Großgmain. Keine Angst: Das Hauptgericht schmeckt wunderbar, regt aber wohl niemanden auf. Vielleicht gilt das aber nicht für alles auf der Speisekarte.

