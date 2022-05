Mitgekocht in der Geheimen Specerey: Tapa-Gericht mit verkohlter Gurke

Zu viel Feuer? Gibt es nicht. In der Geheimen Specerey in der Salzburger Altstadt serviert der spanische Küchenchef überraschend Ungewöhnliches.

Podcast "Mitgekocht"

Eigentlich war ich auf Paella eingestellt. Aber Gabriél Fernández de García hatte andere Pläne. "Paella? Dafür haben wir jetzt keine Zeit", erklärte er mir, als ich ihn - kurz vor dem Mittagsansturm - draußen in der Sonne sitzend antraf. Schon bald würde die Hölle los sein in der Geheimen Specerey und das mit der Paella sei keine einfache Angelegenheit. Deshalb widmet er dem spanischen Nationalgericht einen eigenen Abend: Am 18. Mai kann ...