Süß, spannend, schwäbisch. Unser Küchenfuchs Kurt Fuchs verführt uns heute zum Entdecken der Welt der Kekse und des süßen Gebäcks. Da steckt mehr dahinter, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen.

Springerle!" Was für ein Wort! Es fordert uns geradezu auf, in eine neue Welt der Backkunst einzutauchen. Behilflich ist uns dabei der schwäbische Promikoch Kurt Fuchs, den wir fortan nur noch Küchenfuchs nennen wollen. Auf die Frage, welches Gericht er unseren Lesern in der Vorweihnachtszeit empfehlen möchte, war dem gebürtigen Stuttgarter sofort klar: "In Zeiten der Ausgangsbeschränkung können das nur Springerle sein." Das leuchtete uns ein. Schließlich ist in diesem Wort das Verb "springen" enthalten ist. Aber Springerle haben mit ...