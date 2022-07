Tamino schwimmt im Erdbeerkracherl

Der "Zauberflöten-Code". Emanuel Weyringer hat die "Zauberflöte" kulinarisch entschlüsselt. Demnach ist Tamino ein Hummer, Pamina ein Erdbeerkracherl und Papageno eine Marille. Aber da steckt noch mehr drin.

Die Zauberflöte" liegt der Familie Weyringer offenbar am Herzen. Der Koch Emanuel liebt dieses Werk. Sein Vater Hans auch. Als Maler und Bildhauer hat er diese Oper schon in mehr als 140 Bildern verewigt. Vor allem aber mit seinem "Zauberflötenstein", der 2017 im Haus der Zauberflöte in Riedenburg seine letzte Heimat gefunden hat. Das ist ein mächtiger quaderförmiger Bildstein. Er ist fast drei Meter lang und zwei Meter hoch. Darauf sind zahlreiche Symbole zu sehen. Das Pentagramm etwa, Sonnenzeichen, Halbmonde, ...