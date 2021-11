Luxus aus dem Glas - das muss nichts mit Wein zu tun haben. Wir haben im Salzburger Triangel "Aufgewärmtes" aus dem Feinkostladen gekocht - mit Fritz Egger.

Es tut gut, sich am Beginn der Verzweiflung an das Ende der letzten Verzweiflung zu erinnern. Das war im Mai dieses Jahres. Die Gastronomie eröffnete gerade wieder und ich posaunte gierig hinaus, dass ich jetzt auf ein Beuscherl zum Fischerwirt in Liefering gehe. Weil ich mir selbst im Lockdown die Zubereitung dieses aufwendigen Gerichts nicht antun wollte. Ich bestellte bei der Wirtin Andrea Huber eine kleine Portion Kalbsrahmbeuscherl als Vorspeise. Das war so gut, dass ich es noch einmal als ...