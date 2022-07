Von Schwammerln und Glückspilzen

Verrückte Eierschwammerl. Wir haben Emanuel Weyringer gebeten, mit seinem Vater Hans ein Kunstwerk zu kochen. Sie kreuzten Schwammerl mit Cavatelli, Obst und Beurre blanc.

Podcast "Mitgekocht"

Wenn man die Küche des Restaurants Weyringer in Henndorf am Wallersee betritt, dann bleibt einem zunächst einmal kurz der Atem weg. Wo sind wir da gelandet? In einer Außenstelle der Alhambra? Alle Wände sind mit kunstvoll bemalten Fliesen gefliest. "Jede ein Einzelstück", sagt Emanuel Weyringer. Sie stammen aus einer Werkstatt in der Nähe von Napoli. In dieser Ecke kennt sich Emanuel ziemlich gut aus. Für das Don Alfonso 1890 in Sant'Agata sui ...