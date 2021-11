Wie wird eine Gans außen knusprig und innen zart? Die Antwort ist leichter, als die meisten von uns denken.

Die wichtigste Information zuerst. "Kaufen Sie am besten eine Weidegans aus der Region", sagt Jürgen Vigne. Warum? "Die ist nicht nur größer, sondern auch nicht so fett. Und eine fette Gans versaut Ihnen nun einmal Ihr Backrohr." Jürgen und Iris Vigne führen seit zehn Jahren das Haubenrestaurant "Pfefferschiff". Das befindet sich in Söllheim bei Hallwang bei Salzburg. Bekannt ist das Sternerestaurant für gefinkelte Kreationen, die irgendwie nach Zaubersprüchen klingen. Etwa "Seeforelle - geflämmt - Räucherfisch Dashi - Spitzkraut - grüner ...