AIT entwickelt leistungsfähige Akkus für Elektroflugzeuge

Neuer Stromspeicher soll eine höhere Energiedichte bieten und ohne den Rohstoff Kobalt auskommen.

Aufgrund ihres hohen Gewichts kommen Lithium-Ionen-Akkus bis dato für die Luftfahrt nur in Ausnahmefällen zum Einsatz. Aktuell existieren lediglich einige wenige, relativ kleine batterieelektrische Flugzeuge für den Testbetrieb.

AIT forscht an Zukunftsbatterien

Geht es nach den Forschern des Austrian Institute of Technology, kurz AIT, soll sich das in Zukunft ändern. An der Spitze des europäischen Forschungsprojekts, bei dem zwölf Partner aus acht Ländern kooperieren, forschen die Wissenschafter aus Österreich an leistungsfähigen, leicht recycelbaren und kobaltfreien Hochleistungsbatterien. Konkretes Ziel des Projekts "Highspin" ist eine Batterie mit einer Energiedichte von 390 Wattstunden pro Kilogramm. Derzeit verfügbare Lithium-Ionen-Akkus kommen auf einen Wert von rund 200 Wattstunden pro Kilogramm Gewicht. Mit höherer Energiedichte könnten Flugzeuge in Zukunft bei gleichem Gewicht weiter fliegen oder die gleiche Reichweite mit kleineren und leichteren Akkus erreichen.

Die Zukunft der Batterietechnologie

Die Highspin-Batterie soll eine Anode aus Silizium und Grafit, eine Kathode aus Lithium-Nickel-Mangan-Oxid und einen flüssigen Elektrolyten erhalten. Im Gegensatz zu Festkörperakkus, die gemeinhin als die Zukunft der Batterietechnologie gehandelt werden, haben Akkus mit flüssigem Leitmedium den Vorteil, dass man bewährte Herstellungsverfahren verwenden könnte, was die Serienproduktion günstiger machen würde. Ein weiterer Schwerpunkt ist die möglichst einfache Wiederverwertung des Energiespeichers. Wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Mangan, Nickel, Kupfer und Aluminium sollen am Ende des Lebenszyklus der Batterie möglichst vollständig recycelt werden. Laut dem Projektleiter am AIT, Boschidar Ganev, werden dafür mechanische, chemische und thermische Prozesse kombiniert.

Solifly: Forschung für klimaverträglichere Flugzeuge

Das Ziel, Flugzeuge klimaverträglicher zu machen, verfolgt auch ein weiteres Forschungsprojekt, an dem das AIT bereits seit über zwei Jahren federführend beteiligt ist: Gemeinsam mit den Luftfahrtforschungszentren Onera und Cira sowie den Universitäten Wien und Neapel forscht man im Rahmen des Projekts "Solifly" an der Entwicklung spezieller Flugzeugbauteile, die gleichzeitig als elektrische Energiespeicher dienen und in der Tragekonstruktion verbaut werden können. Diese Multifunktionsteile sollen die Gesamteffizienz zukünftiger Flugzeuge erhöhen.

Einer aktuellen Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge trägt die Luftfahrt zum menschengemachten Klimawandel rund 2,4 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen bei. Bis 2050 soll auch die Luftfahrt klimaneutral werden.