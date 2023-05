Asphalt: Straßen als CO2-Senke

Die Asphaltproduktion soll emissionsfrei werden. Holzabfälle, Algen und Schweinegülle sollen fossile Bindemittel ersetzen.

Um die ehrgeizigen Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen, müssen alle Bereiche der Mobilität emissionsfrei werden. Dazu gehören auch die Straßen. Über eine durchschnittliche Lebenszeit von 30 Jahren, inklusive aller notwendigen Erhaltungsmaßnahmen, liegt der Anteil der Autobahnen und Schnellstraßen bei 0,4 Prozent der Gesamtemissionen des Verkehrs. Alle restlichen Straßen kommen auf etwa vier Prozent. Aktuell setzt die Produktion von einer Tonne Asphalt rund 50 bis 55 Kilogramm CO2-Äquivalent frei. Je ein Drittel dieser Menge entsteht bei der Produktion der Rohstoffe, der Destillation von Bitumen aus dafür geeigneten Rohölsorten sowie aus der Asphaltproduktion selbst, wenn zähflüssig erhitztes Bitumen mit der Gesteinskörnung vermischt wird.

Asphalt: CO2-Reduktion bei Transport, durch Recycling und Alternativrohstoffe

Nicht vergessen werden dürfen natürlich die Emissionen aus den jeweiligen Transportwegen. Letztere können vergleichsweise einfach reduziert werden, beispielsweise durch den Einsatz der Bahn, wo dies möglich ist, oder emissionsfreier Nutzfahrzeuge. Ein weiterer großer Hebel ist die Erhöhung der Recyclingquote. Denn grundsätzlich kann Asphalt vollständig wiederverwertet werden. Lediglich das Bitumen verliert über die Jahre die gewünschten Eigenschaften, weshalb es mit speziellen Additiven "verjüngt" werden muss. In der Praxis funktioniert die Wiederverwendung von Altasphalt innerhalb der EU zu rund 50 Prozent. Glaubt man Berichten internationaler Forschungsprojekte zu diesem Thema, so könnte die Recyclingquote binnen weniger Jahre auf 70 bis 80 Prozent gesteigert werden, wodurch auch der Anteil der Rohstoffe an den Gesamtemissionen sinken würde.

Große Hoffnungen setzt man auch in eine neue Generation von Additiven. Durch deren Einsatz könnte die Temperatur des Mischguts, das derzeit noch mit 150 bis 180 Grad zur Baustelle transportiert werden muss, um mindestens 30 Grad abgesenkt werden.

Was in der Folge noch an Restemissionen übrig bleibt, soll mittelfristig durch den Umstieg von fossilem Bitumen auf nachwachsende Alternativrohstoffe eliminiert werden. Mögliche Biobitumen der Zukunft könnten beispielsweise aus Holzabfällen produziert werden. Aber auch Schweinegülle kommt dafür infrage. Grundlagenforschung gibt es auch zur Bitumenproduktion aus Algen bzw. mittels spezieller Mikroorganismen. Dadurch könnte die Straße im Optimalfall sogar zur CO2-Senke werden, also langfristig mehr Kohlendioxid binden, als bei ihrer Produktion freigesetzt wird.

Neuartige Straßenbeläge sollen Verkehrslärm reduzieren

Am Austrian Institute of Technology (AIT) forscht man derweil daran, wie neuartige Straßenbeläge die Lärmbelastung des Verkehrs reduzieren können. Im Fokus der Forscher am AIT Center for Low-Emission Transport ist dabei die Oberflächenbeschaffenheit des Asphalts. Die akustischen Eigenschaften des Belags hängen einerseits von der Oberflächenstruktur, andererseits von der Anzahl und Größe der Hohlräume ab, die den Schall schlucken. Um die Fahrbahninteraktion zu erforschen, wurde am AIT ein spezieller Scanner entwickelt, der bei fließendem Verkehr 3D-Texturmessungen vornehmen und in der Folge ein Computermodell von Straßenoberfläche, Reifen-Fahrbahn-Geräusch und Straßentextur erstellen kann. Damit soll es gelingen, ein optimales Verhältnis zwischen dem optimalen Volumen der Hohlräume und einer möglichst glatten Oberfläche zu finden, das die Lärmbelastung des Verkehrs spürbar reduziert.