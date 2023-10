Bentley Flying Spur im SN-Test: Verzicht auf extrem hohem Niveau

Eine Runde im ersten Bentley mit Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Wer A sagt, muss auch B sagen. In diesem Fall B wie Bentley. Der Testwagen der altehrwürdigen Marke verweilte gerade einmal 48 Stunden in Salzburg. Und beeindruckte dennoch nachhaltig.

Exklusivität macht den Bentley Flying Spur außergewöhnlich

Ungeachtet des horrenden Preises von über 320.000 Euro (!) für ein Auto, das auch nicht fliegen, sondern ebenso nur auf der Straße fahren und im Stau stehen kann, ist es vor allem seine Exklusivität, die den Flying Spur außergewöhnlich macht. Das beginnt bei der beleuchteten Kühlerfigur, dem "Flying B", das beim Zusperren automatisch in der Motorhaube verschwindet, geht über die 22 Zoll großen Aluräder und endet im gediegenen Innenraum, in dem sich Komfort, Luxus und Sportlichkeit vereinen.

Bentley Flying Spur: Moderne Zeiten am Armaturenbrett und vor allem beim Antrieb

Doch auch Bentley kann sich den modernen Zeiten nicht verschließen. Das sieht man nicht nur am "Bentley Rotating Display", das auf Knopfdruck im Armaturenbrett verschwindet und drei analogen Rundinstrumenten Platz macht. Sondern vor allem am Antrieb. Wo normalerweise ein - für die Zielgruppe der Superreichen - angemessener V8- oder gar W12-Motor vor sich hin blubbert, muss im S Hybrid ein vergleichsweise mickriger Sechszylinder reichen, den man so auch aus diversen Porsche- und Audi-Modellen kennt. In Kombination mit einem 136-PS-Elektromotor liegt die Nennleistung zwar gerade einmal sechs PS unter jener des V8. Doch charakterlich fühlt sich der Unterschied an wie Tag und Nacht. Und tatsächlich passt das lautlose Dahingleiten im elektrischen Modus gar nicht schlecht zum Auftritt des 5,3 Meter langen Riesen. Der erste vollelektrische Bentley ist übrigens schon in Planung.

IM TEST: Bentley Flying Spur S Hybrid

Luxuslimousine, V6-Biturbo (306 kW/416 PS) plus E-Motor (100 kW/136 PS), Systemleistung 400 kW/ 544 PS, Achtstufenautomatik, Allrad. Leergewicht 2505 kg, WLTP-Verbrauch 3,3 l bzw. 24,4 kWh/100 km (75 g CO₂/km), im Test 4,3 l. Preis: 225.681 Euro, Testfahrzeug: 321.570 Euro.

Was gefällt:

Der Kontrast zwischen 4,3 Sekunden von 0 auf 100 und dem stillen Dahingleiten im Elektromodus.

Was weniger gefällt:

40 elektrische Kilometer sind für die Premiumansprüche so eines Autos eigentlich ein Witz.

Was überrascht:

Dass sich 2,5 Tonnen von 136 PS überhaupt bewegen lassen.

Perfekt für:

Superreiche mit einem guten Gewissen.