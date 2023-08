BMW will autonom in die Zukunft

BMW eröffnet im Nordwesten Tschechiens ein riesiges Testgelände. Besonders die Entwicklung von autonomen Systemen soll beschleunigt werden.

Pkw mutieren zunehmend zu fahrenden Computern. Damit die immer komplexere Technik in den über 2,4 Millionen jährlich produzierten BMWs reibungslos funktioniert, eröffnen die Münchner in Sokolov in Tschechien ein beeindruckendes Testgelände.

Nachhaltige Innovation: BMW Teststrecke auf umgewandeltem Industriegelände

Da das 600 Hektar große Areal auf dem Grundstück einer Braunkohlemine errichtet wurde, musste kein zusätzliches Grünland versiegelt werden. Stattdessen wurde lediglich die brach liegende Fläche aufgeschüttet und umfunktioniert. Sogenannte Amphibienleitanlagen ermöglichen Tieren eine sichere Unterführung durch die Teststrecken und schützen die Lebewesen vor ungewollten Kollisionen mit BMW-Prototypen. Mit realistischen Imitationen von Landstraßen, Autobahnen und sogar einer kleinen Stadt bietet das riesige Gelände die Möglichkeit, sämtliche Assistenzsysteme in einem Durchlauf zu prüfen und ihr Zusammenspiel zu analysieren.

Autonomes Fahren auf Level 3: BMW perfektioniert in Sokolov die Autopilottechnik

Zurzeit investieren die Münchner Ingenieure viel Zeit und Know-how, um das autonome Fahren auf Level 3 endlich in großem Stil zu etablieren. Diese Stufe des automatisierten Fahrens erlaubt es, das Manövrieren des Fahrzeugs in gewissen Situationen gänzlich dem Fahrzeug zu überlassen. Die umfassenden Testmöglichkeiten in Sokolov helfen nicht nur ungemein, die Technologie weiter zu perfektionieren, sondern unterstützen BMW auch in den Verhandlungen mit den zuständigen Behörden. Aufgrund der Menge an alltagsnahen Daten kann fundiert für die weitere Zulassung der Autopilottechnik argumentiert werden. Zudem profitiert auch die Entwicklung von wichtigen Bauteilen wie Bremsen von der autonomen Zukunft BMWs, denn selbst die erfahrensten Testfahrer können kleine Abweichungen in den Testzyklen nicht vermeiden und so die Daten verfälschen.

Effizientes Parken der Zukunft: Automated Valet Parking von BMW bald serienreif

Noch weiter automatisiert, aber schon bald serienreif ist das "Automated Valet Parking", das eine attraktive vollautomatische Einparktechnologie darstellt. Dieser Service erhöht den Komfort in engen Parkgaragen, schont die Nerven und spart Zeit. Das Auto wird dabei in der sogenannten Drop-off-Zone abgestellt und sucht sich selbst den Weg in die reservierte Parklücke. Mithilfe von Sensoren im modernen Parkhaus oder der im Fahrzeug verbauten Technik manövriert das Auto völlig selbstständig durch die Garage und parkt sauber ein. Darüber hinaus kann ein autonomer Wasch- oder Ladevorgang in den Parkprozess integriert werden, was die Dienstleistung weiter verbessert.

Revolutionäre Rennsporterfahrung: BMW M Mixed Reality verbindet virtuelle Rennwelt mit echtem Fahrspaß

Für Nervenkitzel sorgt die verbesserte BMW M Mixed Reality, die mittels neuester VR-Technologie die reale mit der virtuellen Welt verschmelzen lässt. Die Piloten tauchen gänzlich in eine videospielähnliche Umgebung ein, steuern aber ein echtes BMW-M-Modell. Das Computersystem ist direkt mit den Sensoren des Fahrzeugs verknüpft und beeindruckte im ersten Test mit Präzision und Flüssigkeit. Das Fahr- und Einlenkverhalten der hochdynamischen BMW M2 und M4 Competition wird perfekt in die digitale Welt übertragen und das Jagen der Bestzeit birgt Suchtgefahr.

Der Sinn hinter dem Ganzen? Abgesperrte und freie Asphaltflächen können schnell in eine virtuelle Rennstrecke umgewandelt werden, wodurch einfach und relativ kostengünstig eine attraktive Motorsporterfahrung kreiert werden kann. Schon bald wird die BMW M Mixed Reality als Teil der BMW M Experience angeboten und soll Fans der Münchner Motorsportdivision für die futuristische Art des Rennsports begeistern.