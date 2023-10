Classic Expo 2023: Pilgerstätte für Oldie-Fans

Als eine der erfolgreichsten Veranstaltungen der vergangenen Jahre verspricht die Classic Expo auch in diesem Jahr volle Messehallen. Aussteller und Besucher kommen aus ganz Europa.

Als Branchentreff der Klassikerszene ist die Oldtimermesse Classic Expo seit vielen Jahren hervorragend positioniert. Und hat sich dank des umfangreichen und hochwertigen Angebots auch über die Grenzen Österreichs hinaus einen exzellenten Ruf erarbeitet. Am dritten Oktober-Wochenende findet die Classic Expo nun bereits zum 19. Mal statt. Von 20. bis 22. Oktober wird der Mix aus Händlern, privaten Oldtimerverkäufern, einem gut sortierten Teilemarkt und den unzähligen Clubs und Vereinen im Messezentrum Salzburg erneut ein historisches Schlaraffenland der Automobilgeschichte erschaffen. Los geht es bereits am ersten Messetag mit einem Expertengespräch zum Thema "Trends und Innovation im Liebhaberfahrzeuge-Bereich". Am Samstag prämiert die IG Formel Classic ihre besten Motorrad-Rennfahrer der heurigen Saison. Im Rahmen des Jugendförderungsprogramms "StarterMotor" bietet der Österreichische Motor-Veteranen-Verband (ÖMVV) jungen Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren am Samstag und am Sonntag um jeweils 11 und 15 Uhr die Möglichkeit, einen MG Oldtimer selbst zu lenken. Anmeldung am Stand des ÖMVV in Halle 10. Praktische Tipps, beispielsweise zum Einwintern von Oldtimern, zu den rechtlichen Grundlagen bei Eigenimporten oder den Vor- und Nachteilen der Klassifizierung als historisches Fahrzeug, geben Experten am Sonntag ab 14 Uhr am Stand des ÖAMTC in Halle 10. Mit dabei auch Christina Holzer-Weiß, Leiterin der Rechtsabteilung des ÖAMTC Salzburg.

Classic Expo 2023

Öffnungszeiten:

Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 22. Oktober, 9 bis 17 Uhr.

Infos und Tickets:www.classicexpo.at

Drei Sonderschauen als Höhepunkte auf der Classic Expo

Neben den Jubiläen "75 Jahre Porsche" und "100 Jahre MG" stehen Motorräder aus Italien im Fokus.

Jede einzelne Auflage der Classic Expo war bis dato einem oder mehreren speziellen Vertretern der automobilen Historie gewidmet.

Im Jahr 2023 stehen sogar zwei besondere Jubiläen an: Während der 15. Juni 1948 als Geburtsstunde des Porsche 356 "Nummer 1" Roadster und damit als Beginn der gesamten Marke Porsche vor 75 Jahren gilt, feiert die britische Kultmarke MG in diesem Jahr sogar ihren 100. Geburtstag. Highlights der Porsche-Sonderausstellung sind unter anderem ein 356, Baujahr 1948 aus der Produktion in Gmünd, sowie ein ebenfalls seltener 935 aus dem Traumwerk von Hans-Peter Porsche.