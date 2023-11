Smarte E-Nutzfahrzeuge made in Bayern

EVUM Motors hat sich die Antriebswende im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge vorgenommen.

Fahrzeugbau made in Bayern - dieses Attribut war die längste Zeit auf die Premiummarken Audi und BMW beschränkt. Doch seit Anfang 2021 mischt die Marke EVUM mit Sitz in München den Markt gehörig auf.

Der leise Elektrotransporter mit Allradantrieb

Angst vor neuer Konkurrenz muss man bei den etablierten Größen in der Nachbarschaft dennoch nicht haben: Bei dem aCar - einst im Rahmen eines Forschungsprojekts der Technischen Universität München für den Einsatz in Afrika entwickelt - handelt es sich um ein waschechtes Nutzfahrzeug. Wichtigstes Merkmal des kompakten Elektrotransporters ist der Allradantrieb, der auch auf unbefestigtem Untergrund für maximale Traktion und Fahrspaß sorgt. Das aCar ist mit verschiedenen Aufbauten (Pritsche, Plane, Spriegel, Koffer und Dreiseitenkipper) erhältlich und eignet sich für die unterschiedlichsten Zielgruppen in den Bereichen Urban (Städte und Kommunen), Service (Industrie, Handwerk, Hausmeisterdienste) und Landwirtschaft (Agrar, Forst und Tourismus). Ohne Motorenlärm und lokale Emissionen spielt das aCar vor allem in sensiblen Bereichen seine Stärken aus. Und es ist dabei auf das Wesentliche fokussiert. Ohne Schnickschnack, wie die Bayern sagen.

Kompakt, leistungsstark, vielseitig: Das aCar

Mit den schlanken Maßen von unter 1,6 Metern Breite und unter 2 Metern Höhe kommt das aCar auch durch die engsten Gassen, Gehwege und Pfade und findet wirklich überall einen Parkplatz - und bietet dennoch eine Nutzlast von 1,2 Tonnen sowie eine Anhängerlast von einer Tonne (gebremst). Dank robuster Niedervolt-Technik ist das Nutzfahrzeug zudem extrem wartungsarm. Nach verrichteter Arbeit lässt sich der Akku an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufladen. Das aCar ist dann verlässlich am nächsten Morgen wieder einsatzbereit. Die Reichweite des Akkus (16,5 oder 23 kWh) beträgt zwischen 82 und 120 Kilometer laut WLTP-Standard.