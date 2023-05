Das Gaisbergrennen wird 20

Obwohl der diesjährige Event erst die 18. Auflage der beliebten Gleichmäßigkeitsfahrt ist, feiern die Organisatoren des Gaisbergrennens 2023 einen runden Geburtstag.

Alles begann im Frühsommer 2003: Mit einem bis heute einzigartigen Gleichmäßigkeitslauf auf dem Vorfeld des Salzburger Flughafens begann vor 20 Jahren die Erfolgsgeschichte des Gaisbergrennens. "Für mich persönlich ist das eines der absoluten Highlights", gerät Thomas Matzelberger vom Salzburg Rallye Club (SRC) noch heute ins Schwärmen. "Die historischen Rennfahrzeuge über den Flugplatz fahren zu sehen war ein einmaliges Erlebnis und der Startschuss zur Idee des Stadt Grand Prix."

Gemeinsam mit seinen Kollegen Gert Pierer und Hermann Schwarz gelang es Matzelberger, das Gaisbergrennen über die Jahre zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender zu machen. Und wenngleich die dreitägige Veranstaltung mit rund 130 historischen Fahrzeugen aus dem In- und Ausland auch immer wieder Gegner auf den Plan ruft, so überwiegen laut den Veranstaltern doch die positiven Reaktionen. "

Vor allem das Comeback im Vorjahr nach zwei Jahren Coronapause wird uns immer in Erinnerung bleiben. Die Begeisterung der Zuschauer war fantastisch, man hat förmlich gespürt, wie groß die Freude darüber war, nach der Pandemie wieder die alten Autos hautnah in der Altstadt erleben zu können", schildert Thomas Matzelberger. Die zweijährige Pause zwischen 2020 und 2021 ist auch der Grund, warum von 8. bis 10. Juni 2023 "erst" die 18. Auflage über die Bühne gehen wird.

Sonderlauf mit Porsche-Fahrzeugen

Dass aus dem Veranstaltertrio bereits im Vorjahr ein Duo geworden ist - Hermann Schwarz konzentriert sich mittlerweile voll auf die Oldtimer-Messe Classic Expo -, tut dem Tatendrang des Gaisberg-Teams keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Zum gewohnten Programm, das verteilt auf drei Tage in der Stadt Salzburg, am Salzburgring, im Flachgau sowie natürlich am Gaisberg stattfinden wird, kommt anlässlich des 75. Geburtstags der Sportwagenmarke Porsche ein weiterer Programmpunkt hinzu: "Im Vorfeld des Stadt Grand Prix wird es heuer einen Sonderlauf mit Fahrzeugen der Marke Porsche geben."

Mit dabei ist mit Rudi Lins auch ein echter Gaisberg-Veteran, der mit dem Porsche Carrera 6 bereits Ende der 1960er-Jahre als Porsche-Werksfahrer erfolgreich beim historischen Gaisbergrennen am Start war. Weitere Highlights des diesjährigen Starterfelds werden ein von Florian Piëch gesteuerter, Original-Formel-Vau-Rennwagen sowie ein ganzes Rennteam von den Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum aus Mattsee sein. Niemand geringerer als Ernst Piëch wird dabei mit einem Lohner-Porsche aus dem Jahr 1899 an den Start gehen. Das Besondere daran: Dabei handelt es sich um eines der ersten Elektroautos der Geschichte. Keineswegs fehlen darf beim Gaisbergrennen natürlich Rennsportveteran Dieter Quester. Die lebende Legende des heimischen Motorsports wird einen BMW 328 pilotieren. Insgesamt werden in diesem Jahr 135 Teams aus 13 Nationen und damit insgesamt 47 verschiedene Automarken an den Start gehen.

"Unser Ziel ist es nicht, die Veranstaltung größer zu machen"

Thomas Matzelberger, SRC

Was die Zukunftspläne für das Gaisbergrennen betrifft, das diese Bezeichnung nur als Referenz an das historische Vorbild trägt, bleibt Thomas Matzelberger am Boden: "Unser Ziel ist es nicht, die Veranstaltung größer oder spektakulärer zu machen. Vielmehr soll die Erinnerung an die Geschichte weiterbestehen."