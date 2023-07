Toyota C-HR: Er soll ein Hingucker bleiben

Toyota bringt zum Jahresende die zweite Generation des C-HR.

Es ist nun schon sieben Jahre her, dass Toyota mit einem frischen SUV-Modell im Kompaktsegment eine komplett neue Designsprache wagte. Der Coupé-Highrider, kurz C-HR genannt, verschreckte wohl manche Stammkunden, gewann aber auch neue Kundschaft. Für 55 Prozent der Käufer sei das Design der Hauptgrund gewesen, 59 Prozent seien Neukunden für den japanischen Giganten gewesen. Bald steht die Premiere der zweiten Generation bevor, die ersten Exemplare sollen Ende des Jahres in Österreich ankommen.

Neues Design und elektrifizierte Antriebe

Neben einem überarbeiteten Design, das vor allem im Heck runder ausfiel als beim Vorgänger, bekam der C-HR drei verbesserte Antriebsversionen, natürlich elektrifiziert. Zur Wahl stehen ein Fronttriebler mit 1,8-Liter-Benziner und E-Motor vorn (140 PS Systemleistung, 4,6 bis 5 Liter Normverbrauch), der Hybride mit Zweiliterbenziner und E-Motor (198 PS, mit Frontantrieb 4,6 bis 5 Liter oder als Allradler mit 4,8 bis 5,2) sowie die Plug-in-Variante mit 223 PS und unter einem Liter WLTP-Verbrauch. 66 Kilometer werden als maximale Reichweite im Elektromodus dank der 13,8-kWh-Batterie angegeben.

Die innovativen Features des Toyota C-HR

Nicht nur im Design, auch in den Fahrhilfen und der Konnektivität sei der C-HR für den europäischen Kunden entwickelt worden, sagen Toyotas Techniker. Das Benutzererlebnis ist voll auf Personalisierung ausgerichtet, die Vernetzung des Autos mit dem Smartphone ermöglicht die Steuerung zahlreicher Funktionen über Applikationen, Sprachsteuerung oder den neuen Touchscreen (12,3 Zoll). Auf ein agiles Fahrverhalten wurde aber genauso Wert gelegt. Die Fahrhilfen (Toyota Safety Sense) wurden aufgewertet und erweitert, wie mit der Beschleunigungsunterdrückung bei Aufprallgefahr oder dem proaktiven Fahrassistenten. Auch in den verwendeten Materialien kommt Toyotas Bemühen um reduzierte Umweltbelastung zum Tragen: Bei den Kunststoffen wurden doppelt so viele recycelte verwendet wie beim Vorgänger - wie z. B. der Stoff der Sitzbezüge aus recycelten PET-Flaschen.