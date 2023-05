E-Klasse als letzter neuer Verbrenner von Mercedes

Das Kernmodell der Marke kommt mit teilelektrifizierten Motoren und jeder Menge digitalem Know-how.

Seit Jahrzehnten bildet die E-Klasse - beziehungsweise ihre Vorgänger wie der "W 123", der "Strich-Acht" oder die "Heckflosse" - das Rückgrat der Modellpalette von Mercedes. Die nun vorgestellte jüngste Generation der klassischen Business-Limousine nimmt zudem eine zusätzliche Sonderstellung ein: Glaubt man den Ankündigungen von Technikchef Markus Schäfer vom Vorjahr, so wird die neue E-Klasse die letzte Generation mit Benzin- und Dieselmotoren sein.

Mit dem EQE hat der Stuttgarter Autobauer bereits seit 2022 einen vollelektrischen Nachfolger für die E-Klasse im Angebot. Bis das Ende der konventionellen Antriebe tatsächlich gekommen ist - oder die E-Baureihe nach und nach mit dem EQ-Portfolio verschmilzt -, werden sämtliche Verbrenner wahlweise als Mildhybride oder als extern aufladbare Plug-in-Hybride teilelektrifiziert. Letztere schaffen laut Hersteller durch die Bank eine rein elektrische Reichweite von über 100 Kilometern.

Während das Motorenangebot zum Marktstart im Herbst ausschließlich Vierzylinder umfasst, sind für 2024 auch neue Sechszylinder geplant: Konkret werden je ein Benziner und Diesel mit drei Litern Hubraum das Portfolio ergänzen. Stichwort Angebot: Während die E-Klasse wenig überraschend zunächst nur als Limousine nach Österreich kommen wird, ist die Kombivariante (T-Modell) für Jahresende avisiert. Für 2024 steht dann auch die etwas höhergelegte All-Terrain-Version des T-Modells auf dem Plan. Last, but not least sind im kommenden Jahr auch zwei besonders leistungsstarke AMG-Varianten geplant.

Mercedes hält die Preise für die kommende Business-Class noch bis zum Bestellstart im Sommer unter Verschluss, verrät aber schon jetzt eine Menge über die digitalen Fähigkeiten der Neuvorstellung. So kann man mit der dritten Generation des MBUX-Systems auf Wunsch die Ambientebeleuchtung passend zur Musik schwingen oder über die Apple Watch den eigenen Puls durch Massage, spezielle Musik oder Düfte senken lassen. Die Sprachsteuerung kommt ohne den Befehl "Hey Mercedes" aus und kann Befehle sogar kombinieren.