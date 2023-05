Elektroautos: Mehr Lärm!

Leise Elektroautos sind für Sehbehinderte eine Gefahr. Laut einer Studie werden strombetriebene Fahrzeuge als zu langsam eingeschätzt.

Auf Österreichs Straßen fahren immer mehr Elektroautos. Das ist gut für das Klima. Da Fahrzeuge mit Elektroantrieb auch leiser sind als solche mit Verbrennungsmotor, nimmt auch die Lärmbelastung ab. Diese grundsätzlich positive Entwicklung bringt jedoch auch Probleme mit sich.

Leise E-Autos vor allem für Sehbehinderte nicht einschätzbar

Denn vor allem Sehbehinderte können die tatsächliche Geschwindigkeit eines nahenden Autos nur schwer korrekt einschätzen. Aus diesem Grund müssen bereits seit 2019 neu typisierte Elektro- und Hybridfahrzeuge mit dem sogenannten "Acoustic Vehicle Alert System", kurz "Avas", ausgestattet sein. Seit dem 1. Juli 2021 sind akustische Warngeräusche für alle in der EU zugelassenen Stromer verpflichtend.

Das System sorgt dafür, dass elektrifizierte Autos im geräuscharmen Bereich, also bei geringen Geschwindigkeiten bis 20 km/h, ein Warnsignal aussenden und dadurch für andere Verkehrsteilnehmer eindeutig wahrnehmbar sind. Die betreffende EU-Verordnung sieht im Detail auch vor, dass sich die Tonhöhe mit der Änderung der Drehzahl ändern muss. So soll sich die Tonlage von einer eher tiefen zu einer höheren Frequenz verändern. Darüber hinaus ist die Geräuschkulisse selbst bzw. das genaue Akustiksignal nicht näher definiert. Das führte unter anderem dazu, dass die unterschiedlichen Autohersteller jeweils eigene Elektrosounds kreiert haben. Im Fokus steht dabei naturgemäß der Wiedererkennungswert des marken- und modellspezifischen Sounddesigns.

Besser erkennbare Fahrzeuggeräusche bei E-Autos gefordert

Kritik an den aktuell gültigen Regelungen kommt nun vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der besser erkennbare Fahrzeuggeräusche bei E-Autos fordert. "Beim Verbrenner kann man hören, wie stark jemand aufs Gas drückt, ob ein Fahrzeug sanft oder kräftig beschleunigt", so Verbandspräsident Hans-Werner Lange gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Beim System Avas mit künstlichen Fahrgeräuschen für E-Autos könne man das nicht so gut heraushören. Es müsse also aussagekräftiger werden. "Dabei wäre es hilfreich, wenn die Industrie sich am gewohnten Verbrennergeräusch orientiert." Wichtig sei zudem, dass sich das Geräusch nicht bei Erreichen von Tempo 20 abschalten dürfe.

"Ab dem Tempo 20 reicht das Reifengeräusch nicht mehr aus."

Hans-Werner Lange, Dt. Blinden- und Sehbehindertenverband

Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hat 2022 eine Studie der Unfallforschung der Versicherer in Deutschland ergeben, dass Elektroautos auch mit Avas beim Beschleunigen langsamer eingeschätzt werden, als sie tatsächlich sind. Das könne zu Fehlentscheidungen führen, wenn es um die Frage geht, ob eine Straße noch sicher überquert werden kann. Als weitere Konsequenz wurde im Rahmen der Studie eine Optimierung der Avas-Vorgaben empfohlen. Der Fokus solle dabei vor allem auf das Erkennen von Beschleunigungen gelegt werden. Empfohlen wurde zudem, den Einsatzbereich des Systems auf Geschwindigkeiten über 20 Kilometer pro Stunde auszuweiten. "Das Reifengeräusch allein reicht ab Tempo 20 nicht mehr aus, um gut herauszuhören, ob und wie ein Elektroauto beschleunigt", verweist auch Hans-Werner Lange auf die Studie.